プレミアリーグ第5節が21日に行われ、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦した。

近年プレミアリーグの覇権を激しく争ってきた2チームによる今シーズン最初の直接対決だ。3年連続2位のアーセナルは開幕連勝を飾り、第3節でリヴァプールに惜敗したものの、前節はノッティンガム・フォレストに快勝し、悲願のタイトル獲得に向けてまずまずのスタートを切っている。一方のマンチェスター・シティは白星発進に成功したが、その後はトッテナム・ホットスパーとブライトンに連敗。それでも、前節はマンチェスター・ユナイテッドとのダービーに3－0と完勝し、星を五分に戻して敵地『エミレーツ・スタジアム』へと乗り込む。

過去の通算成績ではマンチェスター・シティが大きく勝ち越しているものの、直近2シーズンはアーセナルが2勝2分と無敗を維持。今シーズンの優勝争いに影響を及ぼすであろうミケル・アルテタとジョゼップ・グアルディオラによる師弟対決はどんな結末を迎えうだろうか。

序盤からアーセナルがボールを保持する中、9分にマンチェスター・シティがカウンターから先制する。自陣から中央を持ち上がったタイアニ・ラインデルスがボックス内右にラストパスを送ると、猛烈なスピードで駆け上がってきたハーランドがゴール左下隅に流し込んだ。ビハインドを負ったアーセナルは各選手が流動的に動きながらボールを敵陣まで運んでいくが、マンチェスター・シティのブロックの中に割って入ることができない。

40分過ぎにかけてはアーセナルが押し込む展開が増え、45＋1分にはようやく決定機を創出。右サイドでユリエン・ティンバーが起点を作ると、マイナスのパスを受けたミケル・メリーノがボックス内へ楔を差し込む。これを受けたノニ・マドゥエケが縦方向への仕掛けから右足を振ったが、強烈なシュートはGKジャンルイジ・ドンナルンマの好セーブに阻まれた。前半は0－1のまま終了する。

アーセナルは後半開始からブカヨ・サカとエベレチ・エゼを投入し攻勢を強める。47分にマルティン・スビメンディが際どいミドルシュートを放つと、直後にはクロスのこぼれ球を拾ったエゼが右足を一閃。しかし、強烈なシュートはGKドンナルンマに阻まれる。対するマンチェスター・シティは57分、ジェレミー・ドクが起点となったカウンターからハーランドに決定機が訪れたが、ここはGKダビド・ラヤが鋭い反応を見せた。

運動量が落ちたマンチェスター・シティは68分にネイサン・アケを投入し、強固な守備ブロックを形成する。一方、カウンターの局面ではドクがアーセナルにとっての脅威となり、82分には独力での突破から際どいシュートを放った。対するアーセナルはガブリエウ・マルティネッリやイーサン・ヌワネリを投入すると、この交代策が奏功する。90＋3分、エゼのロングフィードに抜け出したマルティネッリが巧みなトラップからGKドンナルンマの頭上を抜くシュートを決めて、土壇場で同点とした。

試合はこのまま1－1で終了し、両チームが勝ち点「1」を分け合う結果となった。次節、アーセナルは28日にアウェイでニューカッスル、マンチェスター・シティは27日にホームでバーンリーと対戦する。

【スコア】

アーセナル 1－1 マンチェスター・シティ

【得点者】

0－1 9分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

1－1 90＋3分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

【スタメン】

アーセナル（4－3－3）

GK：ラヤ

DF：ティンバー（80分 マルティネッリ）、サリバ、ガブリエウ、カラフィオーリ

MF：スビメンディ（90＋8分 モスケラ）、ライス、メリーノ（HT エゼ）

FW：マドゥエケ（HT サカ）、ギェケレシュ、トロサール（84分 ヌワネリ）

マンチェスター・シティ（4－3－3）

GK：ドンナルンマ

DF：フサノフ（HT ヌネス）、R・ディアス、グヴァルディオール、オライリー（87分 ストーンズ）

MF：ロドリ、ラインデルス、フォーデン（68分 アケ）

FW：B・シルヴァ、ハーランド（76分 N・ゴンサレス）、ドク（87分 サヴィーニョ）