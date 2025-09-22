リーグ・アン第5節が21日に行われ、モナコとメスが対戦した。

開幕後の4試合を3勝1敗というまずまずの成績で終えたモナコ。南野は第3節ストラスブール戦で途中出場から値千金の決勝ゴールを決めると、前節オセール戦もネットを揺らし2戦連発としている。3連勝と南野の3試合連続ゴールがかかる今節は未勝利で最下位に沈むメスとのホームゲーム。南野は2試合連続でスタメンに名を連ねた。

スコアが動いたのは13分。メスはシェイク・サバリが左サイドで複数人に囲まれながらも独力で局面を打開すると、スルーパスに抜け出したハビブ・ディアロがネットを揺らして先制に成功した。モナコの反撃は28分、巧みな動き出しで相手DFラインの背後を取った南野が後方からのロングフィードをダイレクトで折り返し、中央でミカ・ビエレスが流し込んで同点とする。南野はチャンピオンズリーグ（CL）含めて公式戦4試合連続のゴール直接関与となった。

1－1で前半を終えると、後半開始直後にモナコが逆転に成功。マグネス・アクリウシェがビエレスに楔を打つと、ポストプレーを受けてボックス内右へ抜け出したラミン・カマラがゴール前へラストパス。アンス・ファティが滑り込みながら合わせてゴールへ押し込んだ。しかし、63分にセットプレーの流れで自陣ボックス内に残っていた南野が相手選手を倒してしまい、メスにPKを献上。これをゴティエ・ハインが決めて試合は振り出しに戻った。

なんとか勝ち切りたいモナコは最終盤にかけて怒涛の攻撃を見せる。まずは83分、クレパン・ディアタのアーリークロスにファティが頭で合わせて勝ち越すと、3分後にはカマラの左CKから相手DFのオウンゴールでリードを2点に広げる。さらに90＋3分にはジョージ・イレニヘナがダメ押しの5点目を奪い、最終的には5－2でリーグ・アンで3連勝を飾った。次節、モナコは27日にアウェイでロリアン、メスは28日にホームでル・アーヴルと対戦する。

【スコア】

モナコ 5－2 メス

【得点者】

0－1 13分 ハビブ・ディアロ（メス）

1－1 28分 ミカ・ビエレス（モナコ）

2－1 46分 アンス・ファティ（モナコ）

2－2 67分 ゴティエ・ハイン（PK／メス）

3－2 83分 アンス・ファティ（モナコ）

4－2 86分 コフィ・クアオ（オウンゴール／モナコ）

5－2 90＋3分 ジョージ・イレニヘナ（モナコ）