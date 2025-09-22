「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
2025.09.22 18:00 みずほPayPayドーム福岡
9番 中川 圭太 サードゴロ 3アウト
8番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
7番 杉本 裕太郎 見逃し三振 1アウト
8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
7番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
6番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
5番 中村 晃 ライトフライ 1アウト
4番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
6番 森 友哉 空振り三振 3アウト
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
4番 頓宮 裕真 ファーストゴロ 1アウト
3番 柳町 達 センターフライ 3アウト
2番 柳田 悠岐 見逃し三振 2アウト
1番 野村 勇 ファーストフライ 1アウト
3番 太田 椋 センターフライ 3アウト
2番 西野 真弘 空振り三振 2アウト
1番 廣岡 大志 センターフライ 1アウト