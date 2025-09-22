「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 才木 浩人 見逃し三振 1アウト
-
OUT
7番 中村 悠平 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
6番 山田 哲人 ライトフライ 2アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
8番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
7番 小幡 竜平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
6番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
5番 前川 右京 レフトフライ 1アウト
-
OUT
阪1-0ヤ
4番 佐藤 輝明 左中間ホームラン 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ
-
OUT
4番 北村 恵吾 見逃し三振 3アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 太田 賢吾 レフトフライ 1アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 ファーストライナー 1アウト