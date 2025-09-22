SKRYU、新曲「Monstar」リリース、初のZeppツアー開催決定

ヒップホップアーティストとして前人未到の幕張メッセ単独公演を成功させたSKRYUが、同ステージで初披露した新曲「Monstar」をリリースすることを発表した。

プロデュースを手がけたのは、「Heated」「居酒屋」のバイラルヒットでも知られる盟友・Noconoco。ミュージックビデオは9月22日（月）20時にプレミア公開予定となっている。

さらに、自身初となるZeppツアー「SKRYU 絶（Zepp）Tour 2026」の開催も発表された。本ツアーは横浜・大阪での2daysを含む全5都市7公演で、総動員1万5千人超を見込む大規模スケールとなっている。

＜リリース情報＞

SKRYU

「Monstar」

2025年9月22日（月）配信開始

https://linkco.re/G1PzrmG6

＜ライブ情報＞

SKRYU 絶（Zepp）Tour 2026

2026年3月4日（水）KT Zepp Yokohama

2026年3月5日（木）KT Zepp Yokohama

2026年3月14日（土）Zepp Sapporo

2026年3月17日（火）Zepp Nagoya

2026年3月19日（木）Zepp Fukuoka

2026年3月26日（木）Zepp Osaka Bayside

2026年3月27日（金）Zepp Osaka Bayside

主催：植田音楽株式会社

企画 / 制作：植田音楽株式会社 / ADN STATE 株式会社

https://eplus.jp/skryu2026tour/

※9/21（日） 19:00-より チケット販売中