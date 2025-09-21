大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2位サンディエゴ・パドレスと熾烈な地区優勝争いを展開している。なかなか差をつけることができていないが、マックス・マンシー内野手も現状をどう打破すべきか苦心しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「マンシーは最近、10月がすぐそこまで迫る中、チームが得点と勝利数を重ねるために今後何ができるかについて語った」としつつ、「いい打席に立つこと、チームの勝利に貢献すること、そういうことをいつも説いているんだけど、7～8か月も経つと、選手によってはそれが見落とされてしまうこともあるんだ。シーズンのこの時期には、個人のことは気にする場合ではない。試合に勝つために何をするかに集中しないといけない。今はチームが一番大事。でも、なかなか伝わらないこともあるんだ」という本人のコメントを紹介。

続けて、「マンシーの復帰は、トミー・エドマン外野手も最近チームに戻ってきたことと合わせて、今後の戦いに確かにプラスとなるだろう。しかし、ドジャースが今季最終戦で再びチャンピオンとして勝利を収めるためには、全員が最後まで頑張る必要があるだろう」と記している。

チームのために今こそ一致団結する必要があるというマンシーだが、同僚たちがどこまで追随できるかも今後の展開を左右するかもしれない。

