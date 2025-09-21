レギュラーシーズンの最終盤を迎えている2025年のプロ野球。今季の阪神タイガースは。史上最速でセントラル・リーグを制覇した。充実した戦力を誇り、盤石の戦いぶりを見せた一方で、余剰戦力となった選手も少なくない。ここでは、今季一軍での出番が限られている阪神の選手を紹介したい。

西勇輝

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／83kg

・生年月日：1990年11月10日

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位（オリックス）

昨季まで14年連続で100イニング以上を投じるなど、先発陣を牽引していた西勇輝。だが、今季はここまで1試合の一軍登板にとどまるなど、一気に厳しい立場となっている。

菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団すると、高卒3年目の2011年に自身初の2桁10勝を挙げてブレイク。2014年からは3年連続で2桁勝利を記録するなど、エース格の働きを続けた。

2018年オフに国内FA権を行使し、阪神タイガースに移籍。新天地で迎えた2019年は26試合登板、10勝8敗、防御率2.92の好成績を収め、ゴールデングラブ賞に輝いた。

その後も先発ローテーションの座を守り、昨季は21試合の登板で6勝7敗、防御率2.24と安定した数字を残した。

しかし今季は、4月12日の中日戦の先発マウンドに上がったものの、以降は右膝の故障により戦線離脱。

6月に実戦復帰し、二軍ではまずまずの数字を残しているが、盤石の先発陣に一軍昇格を阻まれている。

ハビー・ゲラ

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／85kg

・生年月日：1995年9月25日

・経歴：セントロエドゥカティーボクルトゥラルビリンゲエゼル校 - パドレス - レイズ - ブルワーズ - レイズ

昨季は勝ちパターンの一角を担い、フル回転の活躍を見せたハビー・ゲラ。だが、今季は極度の不振に陥り、5月以降は二軍調整が続いている。

2018年に内野手としてメジャーデビューしたゲラ。その後、投手に転向すると、メジャー通算5年で61試合に登板。2024年から阪神タイガースに加わった。

来日初年度の昨季は、開幕から抜群の安定感を発揮。最終的に59試合登板、1勝4敗14セーブ31ホールド、防御率1.55の好成績を残した。

今季もセットアッパーの役割を期待されていたが、開幕直後に2試合連続で3失点を喫し、二軍降格。4月中旬に再昇格したが、同月20日の広島戦では1イニングを投げ切れずにノックアウト。再びファーム調整となった。

二軍では33試合の登板で防御率2.70、奪三振率9.99と結果を残しているものの、以降は一軍昇格がない。

チームは、シーズン途中に救援投手のラファエル・ドリス、グラント・ハートウィグが加入。厳しい状況に置かれ、来季の契約も不透明な状況になっている。

長坂拳弥

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／80kg

・生年月日：1994年4月28日

・経歴：高崎健康福祉大高崎高 - 東北福祉大

・ドラフト：2016年ドラフト7位（阪神）

プロ入り当初から坂本誠志郎、梅野隆太郎の牙城を崩せず、一軍実績が乏しい長坂拳弥。プロ9年目の今季は一軍登録期間こそあったが、出場機会がないまま二軍降格となった。

東北福祉大から2016年ドラフト7位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから一軍出場を果たしたが、出番は限定的となった。

それでも、プロ3年目の2019年、翌2020年とシーズンを跨いでの2打席連続本塁打を記録するなど、少ない打席数で存在感を発揮。

さらに、2022年には梅野の故障離脱の影響もあって、自己最多となる22試合に出場した。

しかし、翌2023年は10試合、昨季はわずか5試合の出場にとどまるなど、一軍定着には至らず。今季は8月に一軍へ昇格したが、出場がないまま二軍降格となった。

ファームでは41試合の出場で打率.205、12打点と目立つ数字を残せていない。9月21日に一軍再昇格のチャンスが巡ってきただけに、是が非でも爪痕を残したいところだ。

野口恭佑

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：2000年7月17日

・経歴：創成館高 - 九州産業大

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト1位（阪神）

右の和製大砲候補として期待されている野口恭佑。しかし今季は、チーム内の熾烈なポジション争いに絡むことができず、ここまで一軍未出場となっている。

九州産業大から2022年育成選手ドラフト1位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーは二軍で67試合に出場し、打率.303、6本塁打、18打点の活躍を見せ、同年オフに支配下契約を勝ち取った。

翌2024年は春季キャンプの一軍メンバーに抜擢されるなど、ブレイクが期待されたが、開幕二軍スタート。

6月末に一軍デビューを飾ったものの、26試合の出場で打率.189、5打点と物足りない数字に終わった。

一方で、二軍では81試合出場、打率.295、5本塁打、35打点とファームでは2年続けて好成績を残した。

だが、今季は一転して82試合の二軍出場で打率.234、1本塁打、25打点と低迷。一軍では髙寺望夢や中川勇斗らが外野でスタメンに名を連ねる中、一軍出場なし。まずは本来の打撃を取り戻し、一軍争いに割って入りたい。

渡邉諒

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1995年4月30日

・経歴：東海大甲府高

・ドラフト：2013年ドラフト1位（日本ハム）

昨季はまずまずの働きを見せた渡邉諒。しかし今季は、一軍と二軍を行き来するなど、出場機会が激減している。

東海大甲府高から2013年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒5年目の2018年に頭角を現すと、翌2019年には二塁のレギュラーを掴み、132試合出場、打率.262、11本塁打、58打点の好成績を収めた。

さらに、2020年にはリーグ7位の打率.283をマークするなど、打線に欠かせない存在となった。

ところが、2021年以降は大きく低迷。2022年オフに交換トレードで、阪神タイガースに移籍となった。

移籍初年度は59試合の出場で打率.177と結果を残せなかったが、昨季は67試合に出場し、打率.260、2本塁打、11打点と存在感を発揮。

しかし今季は、開幕一軍メンバーには名を連ねたものの、ここまで22試合の出場で打率.158と大きく低迷。チームはリーグ優勝を決める中、悔しいシーズンとなっている。

藤田健斗

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／78kg

・生年月日：2001年10月18日

・経歴：中京学院大中京高

・ドラフト：2019年ドラフト5位（阪神）

強打の捕手としてプロ入りも、思うような成長曲線を描けずにいる藤田健斗。今季で高卒6年目を迎えるが、ここまで一軍出場経験がない。

中京学院大中京高（現：中京高）では「4番・捕手」でチームを牽引し、3年夏の甲子園で4強入り。迎えた2019年ドラフト会議で、阪神タイガースから5位指名を受けてプロ入りを果たした。

ルーキーイヤーからファームで実戦経験を積み、高卒3年目の2022年には65試合の二軍出場で打率.243、1本塁打、12打点と確かな成長を示したが、以降は伸び悩んだ。

昨季は初の一軍昇格を勝ち取ったものの、出場機会がないままファーム降格。同年は二軍でも60試合出場、打率.174、7打点に終わった。

今季もファーム暮らしを抜け出せず、現時点で43試合出場、打率.182、6打点と寂しい数字が並んでいる。

二軍では育成ルーキーの嶋村麟士朗が最も多くマスクを被っており、厳しい立場に置かれている。浮上のきっかけを掴みたいところだ。

【了】