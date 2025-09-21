【最新情報】2025年プロ野球、今季の戦力外通告　現役引退　自由契約　退…

プロ野球 最新情報

球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、各球団が発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）

引退表明

日付

球団

選手

ポジション

8月15日

中日

中田翔

内野手

9月5日

中日

祖父江大輔

投手

9月7日

中日

岡田俊哉

投手

9月9日

ロッテ

美馬学

投手

9月20日

DeNA

森唯斗

投手

9月21日

楽天

岡島豪郎

外野手

自由契約

日付

球団

選手

ポジション

7月26日

DeNA

Ｙ．ディアス

投手

8月7日

楽天

Ｎ．ターリー

投手

退団発表

日付

球団

選手

ポジション

戦力外通告

日付

球団

選手

ポジション

移籍情報

日付

球団

選手

ポジション

5月1日

西武→ヤクルト

山野辺翔

内野手

5月12日

巨人→ソフトバンク

大江竜聖

投手

5月12日

巨人→ソフトバンク

秋広優人

内野手

5月12日

ソフトバンク→巨人

リチャード

内野手

6月2日

中日→オリックス

岩嵜翔

投手

6月17日

西武→中日

佐藤龍世

内野手

