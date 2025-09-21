【最新情報】2025年プロ野球、今季の戦力外通告　現役引退　自由契約　退…

プロ野球 最新情報
球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、各球団が発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
引退表明
日付
球団
選手
ポジション
8月15日
中日
中田翔
内野手
9月5日
中日
祖父江大輔
投手
9月7日
中日
岡田俊哉
投手
9月9日
ロッテ
美馬学
投手
9月20日
DeNA
森唯斗
投手
9月21日
楽天
岡島豪郎
外野手
自由契約
日付
球団
選手
ポジション
7月26日
DeNA
Ｙ．ディアス
投手
8月7日
楽天
Ｎ．ターリー
投手
退団発表
日付
球団
選手
ポジション
戦力外通告
日付
球団
選手
ポジション
移籍情報
日付
球団
選手
ポジション
5月1日
西武→ヤクルト
山野辺翔
内野手
5月12日
巨人→ソフトバンク
大江竜聖
投手
5月12日
巨人→ソフトバンク
秋広優人
内野手
5月12日
ソフトバンク→巨人
リチャード
内野手
6月2日
中日→オリックス
岩嵜翔
投手
6月17日
西武→中日
佐藤龍世
内野手
【了】