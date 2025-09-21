エールディヴィジ第6節が21日に行われ、アヤックスはPSVと対戦した。

アヤックスは5試合が消化したリーグ戦で3勝2分けと勝ち点「11」を獲得し、現在4位。強豪PSVとの一戦で、18日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）インテル戦の敗北を払拭したいところだ。

日本代表DF板倉滉がスターティングメンバーに名を連ねた試合で、先制点を挙げたのはホームのPSV。右からのクロスに2列目から飛び込んだイスマイル・サイバリがヘディングシュートを叩き込んだ。対して、反撃を試みるアヤックスは29分にPKを獲得。これをケネス・テイラーがGKを逆を突き、同点に追いつく。

各所で激しいバトルが繰り広げられると、PSVの勢いが落ち始めた前半アディショナルタイム、アヤックスのミカ・マルセル・ゴッツが左サイドから切り込みシュートを放つも枠を捉えることはできず、1－1で試合を折り返す。

後半に入り57分、アヤックスにビッグチャンスが訪れ、リスタートからゴッツが抜け出すもシュートを決め切れず。PSVの高いDFラインの背後を突き始めたアヤックスがその後もチャンスを作り続ける。

試合も終盤に差し掛かりオープンな展開となると、PSVが勝ち越しに成功。右からのクロスにヤレク・ガシオロフスキが頭で合わせ、PSVが一歩前に。反撃に出るアヤックスは途中出場のオスカー・グルークがワンツーから抜け出し、88分に値千金の同点弾。そのまま試合は終了し、2－2の痛み分けに終わった。

次戦、アヤックスは27日にNACと対戦する。

【スコア】

PSV 2－2 アヤックス

【得点者】

1－0 7分 イスマイル・サイバリ（PSV）

1－1 31分 ケネス・テイラー（PK/アヤックス）

2－1 81分 ヤレク・ガシオロフスキ（PSV）

2－2 88分 オスカー・グルーク（アヤックス）