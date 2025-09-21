エールディヴィジ第6節が21日に行われ、NECはアウェイでヘーレンフェーンと対戦した。

NECは開幕3連勝と絶好のシーズンスタートを切ったが、その後はフォルトゥナ・シッタートとPSVに敗れ現在連敗中。下位に低迷するヘーレンフェーンとの一戦で勢いを取り戻したい一戦となる。NECの佐野航大と塩貝健人がスターティングメンバーに名を連ね、小川航基はベンチから出番を待つことになった。

先制点を奪ったのはヘーレンフェーン。25分に右からのクロスがもつれたところをリンゴ・メールフェルトが押し込んだ。中盤の底で起用された佐野は、相手DFのマークに苦しみながらもボールを握り、チャンスをうかがい続ける。しかし、後半に入り次のゴールを挙げたのはホームチーム。素早いカウンターを発動させ、ディラン・フェンテが冷静にネット揺らした。

2点を追いかけるNECは、58分に4枚替えを決行。小川もそのタイミング投入され、塩貝との2トップを形成する。攻撃に出るNECだが、メールフェルトがルーレットターンで巧みにかわすと、フリーのヤコブ・トレンスコフへパス。トレンスコフはヘーレンフェーンに決定的な3点目をもたらす。

劣勢に置かれたNECは64分、CKから小川がヘディングシュートを決め、一矢報いる。すると83分にはサミ・ウィッサが右サイドを突破し、小川へ斜めの楔のパス。小川はダイレクトでウィッサへ落とすと、ウィッサが左足を振き、1点差に迫る。

その後も同点を目指し攻め続けたNECだが、試合はそのまま終了。3－2でヘーレンフェーンが勝利を収めている。次戦、NECは28日にAZと対戦する。

【スコア】

ヘーレンフェーン 3－2 NEC

【得点者】

1－0 25分 リンゴ・メールフェルト（ヘーレンフェーン）

2－0 50分 ディラン・フェンテ（ヘーレンフェーン）

3－0 62分 ヤコブ・トレンスコフ（ヘーレンフェーン）

3－1 65分 小川航基（NEC）

3－2 83分 サミ・ウィッサ（NEC）