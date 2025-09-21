ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第7節が21日に行われ、ヘンクはホームでユニオン・サン・ジロワーズと対戦した。

今夏、日本代表MF伊東純也が復帰したヘンクは、7試合が消化したリーグ戦で勝ち点「8」の獲得に留まっており、13位に低迷している。しかし、UEFAヨーロッパリーグ（EL）への本選出場を決めており、25日に開幕を迎えるELに向けて弾みをつける意味でも首位のユニオン・サン・ジロワーズとの試合は試金石となる。

伊東が左ウイングでスタメン出場を果たした一戦で、立ち上がりから伊東にシュートチャンスが訪れる。右からのクロスが伊東の足元に渡ると右足に持ち変え、足を振り抜くが枠を捉えることはできない。すると、10分にユニオンが先制点を挙げる。プロミス・アキンペルがヘンクDF陣の裏に抜け出すと、GKとの1対1を制し、冷静にゴールに流し込んだ。

伊東は1点を追いかける40分、持ち前の快足で左サイドを抜け出し、クロスを試みるも手前でDFにブロック。その後も、独力でドリブル突破するなど、反撃の糸口を探し続ける。

迎えた56分、伊東がヘンク復帰後初ゴールを決める。ヤルネ・ステウカースのラストパスに右足でミートし、同点弾を叩き込んだ。その後も、積極的に攻撃に絡み続けた伊東だったが、69分に交代を告げられピッチを後にする。

ヘンクは3枚替えを決行。これが功を奏し、途中出場のオ・ヒョンギュが逆転弾を挙げたかと思われたが、VARの結果、得点は取り消される。すると迎えた後半アディショナルタイム、ユニオンのロブ・スクーフスが値千金の勝ち越しゴールを決める。このまま試合は終了し、首位のユニオンが意地を見せた。

【スコア】

ヘンク 1－2 ユニオン・サン・ジロワーズ

【得点者】

0－1 10分 プロミス・アキンペル（ユニオン・サン・ジロワーズ）

1－1 58分 伊東純也（ヘンク）

1－2 90分＋4分 ロブ・スクーフス（ユニオン・サン・ジロワーズ）

【動画】伊東純也の復帰後初ゴール！



