「投手戦略の要だが」大谷翔平、ポストシーズンでは大きな不安要素アリ！…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ポストシーズンが近づく中、どのような起用をされるのかに注目が集まっている。二刀流として先発投手としての役割が続く中で、一部ではリリーフ起用の可能性も浮上していた。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は「現時点では、大谷を先発投手として見ているが、将来的に変わる可能性はある」と語っている。大谷が先発登板すれば、降板後も打者として出場可能だが、リリーフ登板の場合は投手交代時に打順から外れてしまう。現在の大谷の打撃成績を考えると、これは大きな損失になりかねない。

9月に入ってからの大谷は打率.340、OPS1.195、本塁打5、打点9と絶好調なため、ポストシーズンで打席に立てなくなるのは避けたいところだ。一方で、直近の先発登板では5回無安打投球を見せたものの、その前の3先発では計12.2回を投げて失点6。奪三振17、与四球3という数字は悪くないものの、課題も残っていた。

起用に注目が集まる大谷について、スモールソン氏は「残念ながら、投手としての成績は振るわない。ドジャースのポストシーズンにおける投手戦略の要である大谷は、打撃面と同様の好調さを取り戻すことが期待されている」と言及した。

