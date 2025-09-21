有吉「『この時間は絶対に混んでないですから』って言われたのに渋滞が…」タクシーで次々起こったトラブルを振り返る

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月14日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆高速に乗らないタクシードライバーに困惑

先日、後輩のタイムマシーン3号が出演していた内村光良さんのコントライブ「内村文化祭‘25芳醇」を観に行ったという有吉。タクシーで向かったものの、「爆裂渋滞で、普通なら30分で着くところが1時間20分。どうしようもなかったけど、焦るしイライラしましたね」と明かします。

開演時間に少しだけ遅れ、舞台を観始めたところでさらなるハプニング「（席に座って）5分後ぐらいに気付いたんですよ。“リュックがない”って……」。慌ててタクシー会社に問い合わせると「確認したうえで折り返します」とのことで、その後は席に戻って舞台を観ていたそうですが、「もう（内容が）ほぼ入ってこなかった（笑）。舞台を観ながら、電話が鳴るのを待つ気が気でない2時間でした。でも、舞台は本当に楽しかった」と振り返ります。

そして、観劇後にタクシー会社から「渋谷を回っているので、タイミングが合えば渡せます」と連絡が入り、有吉は別のタクシーで渋谷へ向かうことに。ところが、ここでもトラブルが……。

「その運転手さんが、謎の高速に乗りたがらないおじさんで（笑）。（渋谷方面の）高速の入口をスーッと通りすぎて、“これは高速に乗らないな”って思ったから『高速で行ってもらっていいですか？』って言ったら、運転手さんが『この時間は混んでないですから下からいきましょう』って。でも結局、渋谷に近づくほど渋滞が……」と話します。

最終的には、忘れ物をした最初のタクシーと合流し、無事リュックを回収。「高速乗りたがらないおじさんのタクシーを降りて、カバンを持ってきてくれたおじさんのほうのタクシーに乗り換えて打ち上げ会場に。ただ、降りるときに危うく帽子を忘れそうになりました」と苦笑いを浮かべていました。

