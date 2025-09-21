マインツに所属する日本代表MF佐野海舟がブンデスリーガ第4節のアウクスブルク戦を振り返った。20日、同クラブの公式サイトがコメントを伝えている。

佐野は20日に行われたブンデスリーガ第4節アウクスブルク戦で先発出場を果たした。14分にハーフライン付近でパスカットをすると、自ら持ち運んでシュート決め、ブンデスリーガ初ゴールをマーク。さらに、53分には自陣でボールを奪取し、長い距離を駆け上がってパウル・ネーベルの得点をアシストした。1ゴール1アシストの活躍で、10人と数的不利に陥りながらも4－1の勝利に貢献している。

ブンデスリーガの公式プレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された佐野は、試合後に「いつも通りのプレーができて、幸運にもゴールを決めて貢献することができました」とコメント。ブンデスリーガでの初の得点関与となったうれしさを滲ませつつも「ゴールを決めることが僕の主な仕事ではありません。トレーニング、特に試合でハードワークすることが僕の役割だ。3つのコンペティションでの成功が目標なので、できる限り貢献したいと思っている」と語った。

アウクスブルクに勝利したマインツは、今シーズンのリーグ戦初白星を記録。次節は27日にホームでドルトムントと対戦し、10月2日にはUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節オモニア・ニコシア戦を控えている。

【動画】佐野海舟がブンデス初ゴール



