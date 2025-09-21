大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肩のインピンジメント症候群で故障離脱している佐々木朗希の運用が注目されている。本職の先発はもちろん、リリーフとしてメジャー復帰する可能性も指摘されているが、現状では見通しは不透明なようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースファンは、ポストシーズン開幕時に佐々木が先発ローテに名を連ねることを期待しているが、それが起こる可能性は高くないようだ。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は『ドジャースは佐々木のリハビリ期間を 30 日以上延長した。デーブ・ロバーツ監督が右肩のインピンジメントに加え、ふくらはぎに少し問題があると述べたことを理由としている。ドジャースがどのような順番で起用するにせよ、佐々木が大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手よりも登板することは明らかにないだろう』と書いている」と言及。

また、「佐々木はブルペンでの役割すら果たせないかもしれない。ローゼンタール記者も『ロバーツ監督は記者団に対し、新人投手にとってブルペンからの投球は全く異例で、思い切った決断が必要だと語った。そのため、ロースターの枠を作るのは容易ではないだろう』と述べている」とも指摘している。

現状では先発、ブルペンともに使いどころがない佐々木だが、今後状況が変化することは果たしてあるだろうか。

【関連記事】

【了】