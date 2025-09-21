DeNAは21日、4回裏終了時に開催されるイニング間イベント『Hisense ハマスタバトル』でオフィシャルパフォーマンスチームdianaが通算150勝達成したことを記念し、ハイセンスジャパン株式会社より記念ケーキが贈呈されたと発表した。

▼ ハイセンスジャパン株式会社 コメント

「『Hisense ハマスタバトル』150勝達成、誠におめでとうございます。圧倒的な強さはもちろんのこと、勝敗に関わらず笑顔で互いをたたえ合う皆さまのスポーツマンシップは、観る人の心を晴れやかにし、大きな感動を与えてくれます。これからも、『Hisense ハマスタバトル』がさらなる盛り上がりとともに、多くのファンに喜びと感動を届けてくださることを心より願っております」

▼ オフィシャルパフォーマンスチームdiana コメント

「心温まるお祝いのコメントを、ありがとうございます。『Hisense ハマスタバトル』3年目での150勝達成は、私たちdianaの目標の一つだったので、とても嬉しく思っています。これからも最高のパフォーマンスと感動をお届けできるよう、“Always Full Swing”常に全力で挑戦し続けます。引き続き、横浜DeNAベイスターズとdianaへご声援を宜しくお願いいたします」