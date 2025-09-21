今日の運勢は？ 9月22日（月）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月22日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月22日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？心のままに行動すると上手くいきそうな日。情熱やときめきを忘れなければ、どんな状況でも乗り越えていけることでしょう。明るい話題を出したり、はつらつとした雰囲気を意識したりすれば周りからもサポートが入りそう。学ぶことが楽しい1日になりそうです。スキルアップのために習い事をするのも◎ 時間をかけることで、しっかりと身につくようです。知識が増えていくと、周りの人からも喜ばれることでしょう。楽しいアイデアが思いつきそうな日。それを形にできるよう、計画してみると良いかも。恋愛運も好調なので、好きな人とたくさん話せそう。深い話もできるようなので、さらに親しくなれることでしょう。社交的な日となりそうです。周りと協力すると◎ 難しく感じていたものがすんなりこなせそうです。コミュニケーションの大切さを実感するかも。夢や目標に向かってステップアップできるようです。結婚など、パートナーとの将来について意識するようなことが起こるかも。一緒に歩む未来を想像するとやる気がわいてきそう。今日は思いきって行動してみましょう。サボりたいような気持ちになったら、やり方を変えてみるなど工夫すると良いでしょう。何かきっかけをつかめば夢中になってやることができそうです。日中に新鮮な野菜や果物を食べると運気アップ。今日は、直感に従って行動すると良いかも。急に顔が思い浮かんだ人に連絡してみるのもアリ。そこから何か新しい動きが期待できそうです。散歩や、神社仏閣へでかけてみるとさらにパワーアップ！いろいろやりたいことができそうな日。1つずつおこなえるように計画を立てると良いかも。好きな音楽やラジオを聴きながら、運動などをするとはかどりそう。お金の使い方など整理するのも◎掃除などをすると◎ 環境を整えれば、自然とやる気スイッチが入りそうです。さらに家族が喜ぶようなことをやってみて。笑顔を見ると、良いエネルギーが循環することでしょう。じっくり考え事をするなど、自分のペースで過ごせると◎ 自然がある場所でリラックスするのもアリ。今日は、予定をつめすぎないほうがうまくいくかも。休憩には好きなお茶やお菓子でティータイムを楽しみましょう。いろいろな情報が飛び交い、何だか気持ちがソワソワと落ち着かないかも。一息つく時間を設けるなど気分転換を心がけると良いでしょう。焦るような気持ちがある場合は、原因を書き出してみると良いかも。外に出る機会が多いと、気遣うことが増えて疲れてしまうかも。今日は、用事などは早めに済ませて、のんびり過ごせるようにしましょう。時間があるならば昼寝などしてみるのも◎変化のスピードが加速中。これまでの努力が実を結び、現実となって形になります。迷いや躊躇はチャンスを逃す原因。流れに乗るには、覚悟と決断が不可欠です。恐れずに新たな一歩を踏み出しましょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/