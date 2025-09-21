大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2位サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。ポストシーズンも含めた今後の戦いを制するには、テオスカー・ヘルナンデス外野手の復調も必要不可欠かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

今季のテオスカーは日本時間17日時点で125試合、打率.248、24本塁打、84打点と打撃に確実性を欠いている。9月もここまで13試合、打率.278、3本塁打、7打点といった数字にとどまっている。

同メディアは「テオスカーはムーキー・ベッツ内野手と共にパワーを発揮しなければならない。ベッツ、大谷、フレディ・フリーマン内野手の3人だけでは限界がある。ウィル・スミス捕手は故障に悩まされ、マックス・マンシー内野手はかつての面影を失っている。結局のところ、ロサンゼルスに残されたのは平均以上の打者3人だけだ。そしてテオスカーがいる」と言及。

続けて、「ドジャースは、特にプレーオフでフィラデルフィア・フィリーズやミルウォーキー・ブルワーズと対戦する場合、主力打者を支えるためにテオスカーの活躍が必要となる。もし主力打者の援護が得られず、テオスカーも不振が続けば、今季は新たな優勝チームが誕生する可能性がある」と記している。

