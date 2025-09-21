21日（日）、タマホームスタジアム筑後でのウエスタン・リーグ、対ソフトバンク戦。阪神の先発投手は富田蓮、対するソフトバンクの先発投手はオスナ。

5回表、両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。井坪陽生の安打などで無死満塁とし、山田脩也の適時内野安打で1点を挙げた。待望のリードを奪う。

5回裏、富田はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6回表、山田、福島圭音の連続適時打で2点を追加。4対0とした。

6回裏、富田は適時打で1点を奪われる。5回1/3を投げたところで降板。後を継いだ木下里都は内野ゴロに打ち取る間に三塁ランナーの生還を許し1点を奪われる。4対2となる。

7回裏、木下は内野ゴロに打ち取る間に二塁ランナーの生還を許すなどで1点を奪われる。4対3となる。

1点リードで迎えた8回表、野口恭佑、代打の原口文仁の四球などで一死一二塁とし、山田がレフトへの3ランを放ち3点を追加。終盤に貴重な追加点を挙げた。

8回裏、マウンドに3番手の桐敷拓馬が上がる。一死満塁とされたものの無失点で切り抜けた。

4点リードの9回裏、4番手の津田淳哉が登板し、ソフトバンク打線を三者凡退に打ち取った。

阪神はソフトバンクに7対3で勝利。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています