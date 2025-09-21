21日（日）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対日本ハム戦。巨人の先発投手は山田龍聖、対する日本ハムの先発投手は山本晃大。

1回表、山田は適時二塁打などで2点を奪われる。巨人は先制を許してしまう。

3回表、2番手の戸田懐生が登板。本塁打を浴び1点を奪われる。0対3となる。

5回表、マウンドに3番手の石川達也が上がり、三者凡退に打ち取った。

6回表、4番手の菊地大稀が登板し、三者凡退に打ち取った。

8回表、マウンドに上がったのは5番手の田中千晴。日本ハム打線を三者凡退に打ち取った。

8回裏、二塁打で出塁した荒巻悠の代走・中田歩夢を三塁に置き、郡拓也の適時二塁打で1点を返す。さらに湯浅大の四球などで二死一二塁とすると、宇都宮葵星も適時打を放ち1点を追加。2対3とする。

9回表、マウンドに6番手の馬場皐輔が上がり、三者凡退に打ち取った。

2対3と十分に逆転可能な点差で迎えた9回裏、巨人打線は好機を作る。坂本達也の安打などで二死一二塁と一打同点の場面を作り、郡が打席に。しかし郡は外野フライに倒れゲームセット。一打サヨナラの場面を作ったものの活かせず、1点差のまま試合を終えた。

巨人は日本ハムに2対3で敗北。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています