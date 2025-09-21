高知県西南部に位置する四万十市(しまんとし)は、清流・四万十川をはじめ、山、海の大自然に囲まれたまち。

夏はカヌーやSUP、屋形船などのリバーアクティビティを楽しめる同市は、鮎やうなぎ、四万十牛、栗など、おいしい食材が豊富なのも特徴です。

今回紹介するのは、“星空の街”に認定された四万十市にある「ホテル星羅四万十(せいらしまんと)」。四万十川などの大自然や、満天の星を堪能できる宿泊施設です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は四万十市の観光スポット「ホテル星羅四万十」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!

最も四万十川らしいと言われる中流域の風景を! 「ホテル星羅四万十」について

ホテル星羅四万十

・高知県四万十市西土佐用井1100

・アクセス：【車】高知自動車道 高知ICから約2時間10分／松山自動車道 松山ICから約1時間40分

【公共交通機関】JR高知～窪川(乗換)～江川崎／JR松山～宇和島(乗換)～江川崎

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

“星空の街”の美しい自然と星空の魅力を体感できる「ホテル星羅四万十」。四万十川の景観と、地元食材を活かした料理、温泉が自慢です。

四万十川を包み込む朝霧、川面を彩る色とりどりのカヌー、周囲に連なる山の稜線など、最も四万十川らしいと言われる、中流域の風景が一番のおもてなし。山や川を眺められるお部屋や、ベランダ付きのお部屋など、多様なお部屋でゆったりとした贅沢な時間を過ごすことができます。

地元鮎市場から直接仕入れた四万十川産天然鮎をはじめ、四万十の幸を中心にした会席料理を味わえるのも魅力の一つ。地元のお酒や和食によくあうワインなどもあるそうです。

また、本ホテルの近くにある、天体望遠鏡を備えた「四万十天文台」では、専門スタッフによる天体観望会もあり、星空観察を本格的に楽しめます。思わず手を伸ばして星をつかみたくなってしまうような、素晴らしい星空を眺めることができるのも特徴です。

1990年に設置された初代の観測ドームは老朽化に伴い、ふるさと納税により再建。2013年、市の教育委員会が新ドームと望遠鏡を整備し、「星空の街」の再スタートを切ることができたのだとか。

自治体からのメッセージ

四万十市西土佐地域は、「星空の街」として認定されるほど美しい夜空と、豊かな自然に恵まれた場所です。

四万十川を望む「ホテル星羅四万十」や、ふるさと納税により再建された「四万十天文台」など、星空の美しさを身近に感じながら、ゆったりとくつろげる環境が整っています。

満天の星と清流に癒やされる四万十市の自然を、ぜひ現地でご体感ください。

四万十市のふるさと納税返礼品について

「ホテル星羅四万十」でも使える宿泊補助券、四万十天文台で使える天体観望会& 天文台の貸切体験チケットを紹介します。

四万十黒潮旅館組合加盟店で使用できる宿泊補助券(1万5,000円分)

・提供事業者：四万十黒潮旅館組合

・内容：【宿泊券】宿泊補助券(1万5,000円分)

・寄附金額：6万円

今回紹介した「ホテル星羅四万十」など、四万十黒潮旅館組合加盟店施設で利用できる宿泊補助券です。四万十市での旅行にピッタリ! 豊かな自然の中で四季折々の美しさを見せるまちで、ゆったりと流れるここちよい時間を過ごすことができます。

【体験チケット】天体観望会& 天文台 貸切 天体撮影会

・提供事業者：株式会社しまんと企画 ホテル星羅四万十

・内容：天体観望会& 天文台貸切天体撮影会チケット 1組限定(2名～4名)

※1名での利用不可

・寄附金額：2万円

四万十天文台での天体観望会と天体撮影会を体験できるチケットです。口径36cm反射式望遠鏡を使い、その時期の「旬」の天体を観賞する天体観望会に参加した後、天文台を貸し切って気に入った天体の写真を撮影し、SDカードと一緒に持ち帰ることができるとのこと。

今回は高知県四万十市の観光スポット「ホテル星羅四万十」と、返礼品を紹介しました。“星空の街”の美しい自然と星空の魅力を体感できる宿泊施設です。地元のグルメを味わいながら、温泉に入り、満天の星を満喫する贅沢でおだやかな時間を堪能できます。また、ふるさと納税によって再整備された四万十天文台に実際訪れることで、地域支援と観光の繋がりを実感できるのも魅力的です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者