大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、ファウルボールが手に直撃した影響で負傷者リスト（IL）入りとなっている。早期復帰が期待されるスミスだが、デーブ・ロバーツ監督によると最短での復帰は難しいようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

負傷前、スミスは8月の打率.325から9月初旬には.297まで低下しており、不振を払拭すべく奮闘中だった。現在はベン・ロートベット捕手が代役を務めており、打率.286、本塁打2と好成績を残している。

しかし、スミスの早期復帰はポストシーズンに向けて不可欠だ。最短での復帰が望まれていたが、ロバーツ監督はスミスの回復が停滞しており、できるだけ多くの時間を与えたいと考えているようだ。

ポストシーズンに欠かせない戦力であるスミスについて、ウォーレン氏は「彼が復帰できる最短の時期は、サンフランシスコ・ジャイアンツを本拠地に迎える今週の土曜日だ。しかし、ロバーツ監督の口調から判断すると、彼のIL入りは15日間を超えて延長される可能性が高い」と言及した。

