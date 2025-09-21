大貫妙子「ステージは今も怖い」50年のキャリアでも変わらない“ライブ前のルーティン”を明かす

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、シンガーソングライターとして活動50周年を迎えた大貫妙子さん。

日本のポップスシーンを長きにわたり彩り続けてきた大貫さん。伝説のバンド、シュガー・ベイブ時代のお話から、今も変わらぬ音楽への向き合い方まで、そのライフストーリーに迫りました。この記事では、「ステージに立つこと」について伺ったパートを紹介します。

東京都出身の大貫さん。1973年に山下達郎さん、村松邦男さんらと伝説のバンド「シュガー・ベイブ」を結成。1975年の解散後、1976年にファーストアルバム『GREY SKIES』でデビュー。CM、映画、ゲーム音楽関連などの幅広い作品を手がけています。

近年のシティポップ・ブームで2ndアルバム『SUNSHOWER』が話題となり、2010年代には多くのアルバムがアナログで再リリース。現在までに27枚のオリジナルアルバムをリリースするなど精力的に活動を続けています。7月9日には、最新アルバム『ピーターと仲間たち』をリリースしました。

◆50周年を迎えてもステージはドキドキ

――50周年を迎えてもなお、精力的に活動を続ける大貫さんですが、ステージに立つことは今も緊張するといいます。

大貫：ステージは今も本当に怖いですね。やっぱりすごくドキドキするので。

唐橋：それは昔から変わらないですか？

大貫： 今も変わらないですね。そのことを話したら、ある人から「それは自分を今以上に見せようと思うから、そういうことになるんだよ」と言われて。そうなのかな？ とか思ったりもしたのですが、それでもやっぱり（緊張しますね）。

唐橋：あれだけお客さんを前にすると。

大貫：そうですね。

唐橋：ライブの前にルーティンみたいなものってありますか？

大貫：やっぱり深呼吸しかないですね。しかも、お腹に「ふん！」って息を溜める。どんどん気が上がってきているので、なるべくこう、自分の気を下に下げて下げて、という感じですね。

大貫さんの最新アルバム『ピーターと仲間たち』は絶賛発売中です。

