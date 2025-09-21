20日に行われたプレミアリーグ第5節マンチェスター・ユナイテッドvsチェルシーは、イベント尽くしの一戦となった。データサイト『Opta』が伝えた。

開始4分と1秒でチェルシーのGKロベルト・サンチェスが退場すると、数的有利を得たマンチェスター・ユナイテッドがブルーノ・フェルナンデスとカゼミーロのゴールで2点を奪う。しかし、前半アディショナルタイムにはカゼミーロも退場。10人対10人の後半にチェルシーが1点を返したが、マンチェスター・ユナイテッドが逃げ切って2－1で勝利した。

まず、サンチェスはチェルシーの選手としてはプレミアリーグ史上最速のレッドカードとなった。GKとしてはリーグ歴代3番目の速さになるという。ちなみにGKの1位は、ティム・フラワーズ（ブラックバーン）が1995年2月のリーズ戦で記録した「1分12秒」だ。

チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督はサンチェスの退場を受け、6分から7分にかけてエステヴァンをフィリップ・ヨルゲンセンと、ペドロ・ネトをトシン・アダラビオヨと交代。さらに21分、大黒柱のコール・パーマーの負傷でアンドレイ・サントスとの交代を余儀なくされた。開始21分までに3枚以上の交代カードを使ったのは、チェルシーがプレミアリーグで初めてのチームになった。

一方、前半アディショナルタイムに退場したカゼミーロは、プレミアリーグの試合で得点と退場を前半に記録した、マンチェスター・ユナイテッド史上初の選手となった。リーグ全体で見ると、トッテナム・ホットスパーのエマニュエル・アデバヨールが古巣アーセナル戦で10分に先制点を記録後18分で退場した、2012年11月のノースロンドンダービーまで遡る。

両チームの選手が前半のうちに退場したのは、プレミアリーグでは2014年10月のクリスタル・パレスvsチェルシー以来の出来事に。そして、前半のうちに複数の得点、複数のレッドカード、そして複数の選手交代が同時に見られたのは、今回のマンチェスター・ユナイテッド対チェルシー戦がプレミアリーグの歴史上初のことになった。

ちなみに、チェルシーのシュート数は試合全体で「5」本にとどまり、受け取ったカードの枚数「6」よりも少なかった。プレミアリーグでOptaによるデータ統計が始まった2003－04シーズン以降では、リーグ初の出来事になったという。

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドvsチェルシー