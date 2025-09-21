楽天は21日、岡島豪郎が今季限りで現役引退すると発表した。

岡島は11年ドラフト4位で楽天に入団。2年目の13年に主にトップバッターとして79試合に出場し、打率.323、1本塁打、13打点の成績で球団初のリーグ優勝、日本一に貢献。翌14年に自身初の規定打席に到達し、打率.283をマーク。16年、21年にも規定打席に到達している。

岡島の通算成績は1010試合に出場して、打率.257、41本塁打、311打点、41盗塁。