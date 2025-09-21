播州(ばんしゅう)または播磨(はりま)の国と呼ばれた兵庫県南西部に位置する福崎町(ふくさきちょう)は、古くは東西と南北、それぞれを結ぶ街道が交差する交通の要衝として栄えたまち。

周囲を緑の山々に囲まれ、中央部には清流市川が流れる、豊かな風土と歴史の遺産に恵まれた田園都市で、多くの偉人を生んだ“学問・芸術文化のふるさと”であることも、町民の大きな誇りとなっているそうです。10月には、まちの各地で五穀豊穣を祈る氏神祭(播州福崎秋祭り)も開催されています。

今回紹介するのは、そんな福崎町で開催される「福崎秋まつり」。商工会の産業祭、そして文化祭という2つのまつりが一緒になったイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は福崎町のイベント「福崎秋まつり」の詳細と、隠れた名品の返礼品などについて調べてみました!

ゆるキャラも大集合! 「福崎秋まつり」について

福崎秋まつり

・開催日時：令和7年10月25日(土)9：45～16：30

・開催場所：福崎町エルデホール周辺

・アクセス：【車】中国道福崎ICから約10分

【電車】JJR播但線福崎駅から徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：不要

商工会の産業祭、文化祭という2つのまつりが一緒になった「福崎秋まつり」。今年は50回目の記念大会となります。

福崎町内企業の展示即売会場のほか、商工会青年部のブースでは、まちの特産品「もちむぎ」を材料に使っているグルメや同町のキャラクター「ガジロウ」を模しているグルメなどを販売。そのほかにも公民館のクラブ活動発表などの展示・催しが盛りだくさん!

また、友好都市提携をしている岩手県遠野市(とおのし)も参加し、魅力ある特産品がブース販売されます。

また、野外ステージでは園児による鼓隊演奏、バンドによるミニライブ、和太鼓演奏、ストリートダンスなどのステージイベントを楽しめます。

さらに、50回目を記念して“水・川”に関係するゆるキャラが大集合したり、和製演劇サーカスなどが実施されたりと企画も盛りだくさんなのだとか!

詳細は決定次第、福崎町の公式ホームページに掲載されるとのことです。

自治体からのメッセージ

福崎秋まつりに来ていただき、福崎町の産業や文化などを知ってもらえたらうれしいです。また、10月に入ると町内では稲穂が黄金色に色づくほか、各地で五穀豊穣を祈る氏神祭も行われていますので、ぜひ秋の福崎町へお立ち寄りいただきたいです。

福崎町のふるさと納税返礼品について

スマート農業の実現により安心安全なお米づくり! こだわりの栽培方法でつくるお米や、まちの人気キャラクター「ガジロウ」がデザインの主役となっているパーカーを紹介します。どちらも福崎町の隠れた名品の返礼品です。

令和7年度産 ヒノヒカリ 精米 八千種米

・提供事業者：株式会社尾内農産

・兵庫県神崎郡福崎町八千種4114ｰ35

・内容量：精米 ヒノヒカリ 10kg(兵庫県福崎町産)

・寄附金額：2万6,000円

「西光寺野疏水路(さいこうじのそすいろ)」が「世界かんがい施設遺産」に登録されるなど、昔より稲作農業が盛んな福崎町八千種(やちくさ)で作られた八千種米です。生産から販売まで自社内で一貫して行うことで品質の維持管理を徹底して栽培された「ヒノヒカリ」が10kg届きます。

ガジロウ刺繡入りパーカー

・提供事業者：em.

・内容量：ガジロウ刺繡入りパーカー【S～XXXLサイズまで選べます】

・寄附金額：3万3,000円

繊細な刺繍で「ガジロウ」が表現された、立体感と高級感が魅力的なパーカーです。クールな仕上がりの逸品は、普段使いはもちろん、イベントやちょっとしたお出かけにも! 個性的なデザインや妖怪モチーフが好きな人にもおすすめなのだそう。

今回は兵庫県福崎町のイベント「福崎秋まつり」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。商工会の産業祭、文化祭という2つが一緒になったお祭りです。50回目の開催となる本イベントは、和製演劇サーカスのほか、水・川に関係するゆるキャラも大集合するそうです。まち自慢のグルメも味わえるとのことで、気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者