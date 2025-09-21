就職面接の当日に…、告白した返事をもらう日に…最悪のタイミングでの「寝落ち」エピソード

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「恐怖の寝落ちエピソード案件 〜起きたら〇〇だった〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆就職活動中の大失敗

就職活動での出来事が人生最大の寝落ちでした。当時はリーマンショック直後で就職難が続いていた時期でしたが、某地方自治体の一次試験に合格し、二次試験を受けることになりました。

当日は午前9時から面接が始まるため、前日は午後10時に就寝し、翌日朝6時に起床する予定だったのですが、目が覚めると時計は8時前をさしていました……。面接会場までは1時間程度かかるため、いちかばちかで、タクシーと電車で会場へ向かいました。しかし、会場の最寄り駅に着いた瞬間に面接時間を迎えました。

私は、そのまま反対方面の電車に乗り換え、放心状態で帰宅……その日は、それ以降の記憶がありません（埼玉県 37歳 男性）

◆家に帰ったことで…

当時、好きだった方に告白したところ「考えさせて」と言われ、その数週間後「返事がしたいから会える？」と言われました。指定された日は、もともと友人と昼間から飲みに行く予定が入っており、解散してからでも間に合う時間帯だったことと、緊張をほぐす意味でもちょうどいいなと思いながら当日を迎えました。

友人との飲み会は大盛り上がりで解散、それなりに酔った私は“（お相手と会うまでに）1時間は休めそう”と思い、一度家に戻ることに。すると、自宅の床で寝てしまい、ハッと起きて時計を見ると、約束した時間から1時間が過ぎていました……。

すぐにお相手に電話をして、「大丈夫？ ゆっくりでいいよ。また今度でもいいし」と言ってくれましたが、急いで待ち合わせ場所に向かいました。結局、会うことはできましたが「今までの関係性（友人）がいい」という回答でした。もともと期待の薄い告白の返事だったことと、自分が楽天的な性格なので、この寝落ちが原因で振られたわけではないと思っていますが、友人からは「それだからお前は……」と怒られるエピソードです（東京都 28歳 男性）

◆好きな舞台なのに必ず…

ある舞台を観に行ったときのことです。作品も役者さんたちも大好きで、世界観や熱演に引き込まれて、約1ヵ月あった舞台公演中に7回観に行くほど、その舞台に没頭して楽しんでいました。

ただ……ある役者さんが、1人で心情を伝える長台詞のシーンで、毎回寝落ちしてしまうのです。休憩後すぐのシーンのため、休憩中にコーヒーを飲んで、目をギンギンにさせても寝てしまい、ハッと気付くと、そのシーンが終わっています（笑）。他のシーンでは絶対に寝ないのに、そのシーンだけ寝落ちしてしまい……結果的に7回観ても、その人の心情は分かりませんでした。

目を覚まして、その役者さんと目が合った瞬間の冷や汗が吹き出す感覚は忘れられません。あのときの役者さん、本当に申し訳ありませんでした（苦笑）（埼玉県 46歳 女性）

