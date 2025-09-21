バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、ヘタフェ戦に向けてスペイン代表FWラミン・ヤマル、同代表DFパウ・クバルシ、同代表DFアレハンドロ・バルデの状態を説明した。20日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がコメントを伝えている。

バルセロナは18日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節でニューカッスルに2－1で勝利した。一方で、ヤマルとバルデは同試合のメンバーから外れ、クバルシは69分限りで途中交代していた。

フリック監督は、「ラミン（・ヤマル）と（アレハンドロ・）バルデの復帰に向けて取り組んでいる。ラミンについては、日ごとに様子を見守っていく必要がある。彼は懸命にトレーニングを重ねていて、毎日治療を受けながら順調に回復している。バルデの状態は少しずつ良くなっている。近いうちにまたプレーできると期待しているよ」と、ヤマルとバルデの実戦復帰について慎重な姿勢を示した。

また、ニューカッスル戦で途中交代したクバルシについては「明日の試合では選択肢の1つになるだろう。先発出場かベンチスタートかは、これから判断する」と、ヘタフェ戦のメンバーに招集される見込みだと語った。

