大貫妙子、山下達郎との初めての出会いを回顧「『この人歌もうまいし、どなた？』みたいな感じで見ていたら」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、シンガーソングライターとして活動50周年を迎えた大貫妙子さん。

日本のポップスシーンを長きにわたり彩り続けてきた大貫さん。山下達郎さん、村松邦男さんらと結成した伝説のバンド、シュガー・ベイブ時代のお話などについて伺いました。

東京都出身の大貫さん。1973年に伝説のバンド「シュガー・ベイブ」を結成。1975年の解散後、1976年にファーストアルバム『GREY SKIES』でデビュー。CM、映画、ゲーム音楽関連などの幅広い作品を手がけています。

近年のシティポップ・ブームで2ndアルバム『SUNSHOWER』が話題となり、2010年代には多くのアルバムがアナログで再リリース。現在までに27枚のオリジナルアルバムをリリースするなど精力的に活動を続けています。7月9日には、最新アルバム『ピーターと仲間たち』をリリースしました。

◆山下達郎との出会い、そして「シュガー・ベイブ」結成へ

――当時、音楽好きが集まる喫茶店でアルバイトをしていたという大貫さん。そんなある日、1人の青年が店を訪れました。それが、のちのバンドメンバーとなる山下達郎さんでした。

大貫：東京・四ツ谷に「ディスクチャート」という喫茶店があって。音楽喫茶というわけでもないけど、すごくレアなLPとかが棚にあって、その音楽がかかっていて。いい曲ばかりなんですよ、聞いたこともないような。「いい喫茶店だな」と思って。その音楽を聴きたさのあまりに、そこでしばらくコーヒーを運びながらアルバイトしていました。

そこにある日、山下達郎という人がやってきて。うちの喫茶店には、レアなレコードがいっぱいあるという話を聞きつけて。山下くんも結構（レコードを）集める人だったので、彼がやってきたんでしょうね。

そのときに、ギターが1本そこにあったので、「ちょっといいかな」って言って、彼がそのギターを弾き出したんですよ。それを聴いていたら、「あれ？ この人歌もうまいし、どなた？」みたいな感じで。歌もうまいけど、ギターも上手なんだな、なんて見ていたら話すようになって。

「あんたさ、ここで働いてんの？」っていうから、「そう、バイトしてる」と。「ふーん、音楽好きなの？」「好きだけど」っていう感じで、どんどん話をするようになって。

唐橋：すごい！ 今思うとすごい光景ですね。それで山下さんのほうから「一緒にバンドをやらない？」みたいな。

大貫：女性の声が欲しかった、っていうのもあったみたいで。それで、まあ、いろいろ端折っちゃいますけど、バンドを結成することになったんです。

大貫さんの最新アルバム『ピーターと仲間たち』は絶賛発売中です。

9月のマンスリーゲストは、歌人・俵万智さんです。

