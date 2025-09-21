セリエA第4節が20日に行われ、ヴェローナとユヴェントスが対戦した。

ホームのヴェローナはこれまでリーグ戦2分1敗と勝利がない状況が続いている。一方、アウェイのユヴェントスはリーグ戦3試合で3連勝と好調なスタートを切っている。対照的な両チームによる一戦は、どのような結果に終わるのか。

先にスコアを動かしたのはユヴェントス。19分、フランシスコ・コンセイソンが右の大外でボールを保持すると、そのまま中央にカットイン。ボックス中央手前から左足を一振りすると、シュートはゴール左下に突き刺さった。

しかしヴェローナは44分、ユヴェントスのジョアン・マリオにハンドがあったとして、OFR（オンフィールドレビュー）の末にPKを獲得し、ギフト・オルバンがこれを沈めて同点とした。

後半もユヴェントスがボールを支配するが、ヴェローナの守備を崩し切ることができず、なかなか得点まで至らないという状況が続く。

ヴェローナは67分、左CKからニアでウナイ・ヌニェスがヘディングでゴールファーサイドへボールを送る。これをスアト・セルダルが叩き込み、ヴェローナが逆転したかと思われた。だが、VARが加入した結果、オフサイドがあったとして得点は取り消される。

その後もスコアが動くことなく、試合は1－1で終了。ユヴェントスはリーグ戦4連勝を逃した。

ヴェローナは次節、24日に行われるコッパ・イタリア2回戦のヴェネツィア戦後、28日にアウェイでローマと対戦。ユヴェントスは次節、27日にホームでアタランタと対戦する。

【スコア】

ヴェローナ 1－1 ユヴェントス

【得点者】

0－1 19分 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）

1－1 44分 ギフト・オルバン（PK／ヴェローナ）