プレミアリーグ第5節が20日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーが対戦した。

マンチェスター・ユナイテッドは今季、リーグ戦4試合を戦って1勝1分2敗。前節では“宿敵”マンチェスター・シティとのダービーに敗れており、連敗は避けたいところ。

チェルシーは、前節のブレントフォード戦では後半アディショナルタイムに追いつかれ、引き分けという結果に。続く17日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節ではバイエルンに敗北。ここで嫌なムードを払拭したいところだ。

試合は5分、マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・ムベウモが背後に抜け出したところを、GKロベルト・サンチェスが倒してしまう。主審はGKサンチェスにレッドカードを提示。チェルシーが早くも10人での戦いを余儀なくされた。

そして14分、ムベウモがボックス右外からワンタッチでクロスを上げると、パトリック・ドルグがヘディングでボールをつなぐ。これを主将ブルーノ・フェルナンデスが飛び込むようにギリギリで合わせてゴール。マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。

さらに37分、マンチェスター・ユナイテッドは右CKをショートでつなぐと、ヌサイル・マズラウィがボックス手前右からクロスを上げ、ドルグが頭で折り返す。リース・ジェームズにより高くクリアされたものの、ボールが落ちてきたところに飛び込んできたハリー・マグワイアがヘディング。最後はゴール前に詰めていたカゼミーロが頭で叩き込み、マンチェスター・ユナイテッドが加点した。

2点リードのマンチェスター・ユナイテッドは前半アディショナルタイム5分、カゼミーロがアンドレイ・サントスを後ろから抱えるように倒してしまい、この試合2枚目のイエローカードを提示されてしまう。これで、両チームが10人でプレーすることになった。

後半は、チェルシーがボール支配率で相手を上回る展開に。一方のマンチェスター・ユナイテッドも粘り強い守備で得点を許さない。試合は2－0のまま時間が過ぎていく。

スコアが動いたのは80分だった。チェルシーの右CKの流れからリース・ジェームズがクロスを上げると、トレヴォ・チャロバーがヘディングで合わせ、チェルシーに待望の1点をもたらした。

しかし、チェルシーの反撃はここまで。マンチェスター・ユナイテッドが2－1で逃げ切り、今季リーグ戦2勝目を収めた。

マンチェスター・ユナイテッドは次節、27日にアウェイでブレントフォードと対戦。チェルシーは23日にカラバオカップ3回戦でリンカーン・シティ（3部）と対戦し、次節は27日にホームでブライトンと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 2－1 チェルシー

【得点者】

1－0 14分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

2－0 37分 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－1 80分 トレヴォ・チャロバー（チェルシー）

【動画】10人のマンUが10人のチェルシーに勝利! ゴール集