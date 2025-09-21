「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.09.21 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 0 0 2 1
ＤｅＮＡ 0 4 3 0 7 7 0
  • OUT

    2番 桑原 将志 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 林 琢真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    広0-7Ｄ

    7番 石上 泰輝 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 0-7 Ｄ

  • OUT

    広0-5Ｄ

    6番 山本 祐大 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ 広 0-5 Ｄ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｔ・オースティン センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 常廣 羽也斗 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 清水 叶人 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 桑原 将志 サードライナー 3アウト

  • OUT

    広0-4Ｄ

    キャッチャー 清水 叶人が悪送球 ＤｅＮＡ得点！ 広 0-4 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    広0-4Ｄ

    1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    広0-3Ｄ

    1番 蝦名 達夫 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-3 Ｄ ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    広0-1Ｄ

    8番 林 琢真 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 石上 泰輝 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｔ・オースティン サードゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 矢野 雅哉 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大盛 穂 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 桑原 将志 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 セカンドフライ 1アウト