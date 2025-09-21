「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
2番 桑原 将志 レフトフライ 3アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 センターフライ 2アウト
-
OUT
9番 平良 拳太郎 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 レフトフライ 3アウト
-
OUT
5番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
4番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 小園 海斗 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
2番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト
-
OUT
8番 林 琢真 空振り三振 3アウト
-
OUT
広0-7Ｄ
7番 石上 泰輝 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 0-7 Ｄ
-
OUT
広0-5Ｄ
6番 山本 祐大 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ 広 0-5 Ｄ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
5番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
4番 Ｔ・オースティン センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
1番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
9番 常廣 羽也斗 見逃し三振 2アウト
-
OUT
8番 清水 叶人 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 サードライナー 3アウト
-
OUT
広0-4Ｄ
キャッチャー 清水 叶人が悪送球 ＤｅＮＡ得点！ 広 0-4 Ｄ ランナー：2塁
-
OUT
広0-4Ｄ
1塁ランナー蝦名 達夫 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
広0-3Ｄ
1番 蝦名 達夫 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-3 Ｄ ランナー：1、3塁
-
OUT
9番 平良 拳太郎 見逃し三振 2アウト
-
OUT
広0-1Ｄ
8番 林 琢真 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ ランナー：1、2、3塁
-
OUT
7番 石上 泰輝 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
6番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｔ・オースティン サードゴロ 1アウト
-
OUT
7番 矢野 雅哉 レフトフライ 3アウト
-
OUT
6番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 大盛 穂 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 佐々木 泰 サードゴロ 1アウト
-
OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 Ｓ・ファビアン サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 中村 奨成 セカンドフライ 1アウト