-
OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
7番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
6番 山田 哲人 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 北村 恵吾 レフトファウルフライ 1アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 伊藤 将司 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
阪0-2ヤ
1番 並木 秀尊 レフトヒット ヤクルト得点！ 阪 0-2 ヤ ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 山野 太一 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
8番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
7番 古賀 優大 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
阪0-1ヤ
6番 山田 哲人 レフトホームラン ヤクルト得点！ 阪 0-1 ヤ
-
OUT
8番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 熊谷 敬宥 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 中川 勇斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
伊藤 将司 がワイルドピッチ ランナー：3塁
-
OUT
3番 内山 壮真 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー長岡 秀樹 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 並木 秀尊 見逃し三振 1アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
-
OUT
山野 太一 がワイルドピッチ ランナー：3塁
-
OUT
3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト