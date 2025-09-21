「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.09.21 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 0 0 3 0
ヤクルト 0 2 0 2 6 0
  • OUT

    4番 佐藤 輝明 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    7番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 山田 哲人 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 北村 恵吾 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 伊藤 将司 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    阪0-2ヤ

    1番 並木 秀尊 レフトヒット ヤクルト得点！ 阪 0-2 ヤ ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 山野 太一 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 古賀 優大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    阪0-1ヤ

    6番 山田 哲人 レフトホームラン ヤクルト得点！ 阪 0-1 ヤ

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 熊谷 敬宥 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 中川 勇斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    伊藤 将司 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    3番 内山 壮真 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー長岡 秀樹 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 並木 秀尊 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    山野 太一 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 1アウト