-
OUT
9番 武藤 敦貴 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 太田 光 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
7番 鈴木 大地 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 Ｍ・フランコ センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
5番 浅村 栄斗 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 西川 愛也 レフトフライ 3アウト
-
OUT
西3-0楽
9番 古賀 悠斗 レフトヒット 西武得点！ 西 3-0 楽 ランナー：1塁
-
OUT
8番 源田 壮亮 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
西2-0楽
7番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1塁
-
OUT
西1-0楽
センター 武藤 敦貴がファンブル 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：3塁
-
OUT
西0-0楽
6番 山村 崇嘉 センターツーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
5番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
2番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁