楽天 vs 西武 2025年9月21日の試合速報







1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 西武 西 0 3 0 3 5 0 楽天 楽 0 0 0 2 1 3回表 西武の攻撃 2回裏 楽天の攻撃 OUT 9番 武藤 敦貴 空振り三振 3アウト

OUT 8番 太田 光 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 7番 鈴木 大地 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 6番 Ｍ・フランコ センターツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 5番 浅村 栄斗 ライトフライ 1アウト 2回表 西武の攻撃 OUT 1番 西川 愛也 レフトフライ 3アウト

OUT 西3-0楽 9番 古賀 悠斗 レフトヒット 西武得点！ 西 3-0 楽 ランナー：1塁

OUT 8番 源田 壮亮 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

OUT 西2-0楽 7番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1塁

OUT 西1-0楽 センター 武藤 敦貴がファンブル 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：3塁

OUT 西0-0楽 6番 山村 崇嘉 センターツーベースヒット ランナー：3塁

OUT 5番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁

OUT 4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 1アウト 1回裏 楽天の攻撃 OUT 4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト

OUT 3番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト

OUT 1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 2番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

OUT 1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 西武の攻撃 OUT 3番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト

OUT 2番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁







