2025.09.21 13:00 楽天モバイルパーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 3 0 3 5 0
楽天 0 0 0 2 1

  • OUT

    9番 武藤 敦貴 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 鈴木 大地 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 Ｍ・フランコ センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 愛也 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    西3-0楽

    9番 古賀 悠斗 レフトヒット 西武得点！ 西 3-0 楽 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    西2-0楽

    7番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1塁

  • OUT

    西1-0楽

    センター 武藤 敦貴がファンブル 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：3塁

  • OUT

    西0-0楽

    6番 山村 崇嘉 センターツーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁