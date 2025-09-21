プレミアリーグ第5節が20日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）とリーズが対戦した。

ホームのウルブスはこれまでリーグ戦4連敗とリーグ最下位に沈んでおり、そろそろ今季のリーグ戦初勝利を手にしたい。対するアウェイのリーズも、開幕節のエヴァートン戦から勝利がない状況であり、この試合に勝利して勝ち点「3」を積み重ねたいところだ。田中碧はベンチから出場機会を待つことになった。

先制したのはウルブスだった。8分、味方からの落としをフェル・ロペスがボックス内のスペースへパスを送り、最後はラディスラフ・クレイチーがゴールに押し込んだ。

1点を追うリーズは、徐々に試合のペースを握っていく。すると30分、右サイドに張っていたジェイデン・ボーグルがボックス内めがけてクロスを上げると、ドミニク・カルヴァート・ルーウィンがヘディングで流し込み、リーズが追いついた。

勢いに乗り始めたリーズは39分、カルヴァート・ルーウィンがボックス手前で倒されてFKを獲得。キッカーを務めたアントン・シュタッハが右足で蹴ったボールはゴール右上に直接突き刺さり、逆転に成功した。さらに45分、中盤でボールを奪ってカウンターに転じると、ノア・オカフォーが左足でゴール右に決め切り、リーズがリードを2点に広げた。

後半、ウルブスはボールを支配しながら得点への道筋を探っていくが、ゴールには至らない。スコアが動かないまま迎えた83分、田中碧が途中出場し、アーセナル戦以来の実戦復帰を果たした。

試合はこのまま終了。リーズが3－1でウルブスに勝利し、エヴァートン戦以来となる白星を手にした。一方のウルブスはこの敗北でリーグ戦5連敗となった。

ウルブスは次節、23日のカラバオカップ3回戦でエヴァートン戦に臨んだあと、27日にホームでトッテナム・ホットスパーと対戦。リーズは次節、27日にホームでボーンマスと対戦する。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 1－3 リーズ

【得点者】

1－0 8分 ラディスラフ・クレイチー（ウルヴァーハンプトン）

1－1 31分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

1－2 39分 アントン・シュタッハ（リーズ）

1－3 45分 ノア・オカフォー（リーズ）