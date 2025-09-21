ラ・リーガ第5節が20日に行われ、レアル・マドリードとエスパニョールが対戦した。

レアル・マドリードは、シーズン開幕からリーグ戦4連勝と王座奪還に向けてこれ以上ないスタートを切った。16日にはチャンピオンズリーグ（CL）のマルセイユ戦でも勝利を収めており、この試合に勝てば公式戦6連勝となる。

対するエスパニョールも、前節のマジョルカ戦では退場者を出しながら勝ち切り、リーグ戦4試合で3勝1分と好調をキープ。レアル・マドリード相手にどのような試合を繰り広げるのか注目だ。

立ち上がりからボールを支配するレアル・マドリードだが、なかなか目立ったチャンスまで持ち込むことができない。それでも22分、レアル・マドリードが敵陣でパスを繋ぎながらチャンスを探ると、エデル・ミリトンがボックスからやや離れた位置から豪快なシュートをゴール左上に叩き込んだ。前半はレアル・マドリードの1点リードで終えた。

後半始まってすぐの47分、左サイドのヴィニシウス・ジュニオールへボールを展開。ボックス内までドリブルでボールを持ち運んだところで、ボックス左手前のキリアン・エンバペに折り返すと、エンバペが放ったカーブを描くシュートがゴール左隅に吸い込まれた。

2点リードのレアル・マドリードはその後もボールを支配。対するエスパニョールは、目立った決定機を作ることができないまま試合が進んでいく。その後、レアル・マドリードはエドゥアルド・カマヴィンガ、ジュード・ベリンガムに実戦復帰の機会を与えながら試合をコントロールし続ける。

試合はこのままタイムアップ。レアル・マドリードが2－0で勝利し、リーグ戦5連勝、公式戦では6連勝とした。

次節はどちらも23日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでレバンテと、エスパニョールはホームでバレンシアとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 2－0 エスパニョール

【得点者】

1－0 22分 エデル・ミリトン（レアル・マドリード）

2－0 47分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

【動画】ミリトン＆エンバペのゴラッソでレアル・マドリードがリーグ戦5連勝！