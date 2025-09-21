ブンデスリーガ第4節が20日に行われ、アウクスブルクとマインツが対戦した。

敵地に乗り込んだマインツは、ここまでリーグ戦3試合を戦って1分2敗とリーグ戦初白星から遠ざかっている。今季のリーグ戦初勝利を手にしたいところ。公式戦6試合すべてで先発フル出場を果たしている佐野海舟は、この試合でもスターティングメンバーに名を連ね、川﨑颯太はメンバー外となった。

この試合最初のシュートはマインツが6分に記録した。敵陣深くの右サイドからボックス内にロングスローを投げ込むと、競り合いからのこぼれ球をアルノー・ノルダンがダイレクトで、マインツが相手を押し込む展開に。

すると14分、佐野が結果を残した。佐野が中盤でパスをインターセプトすると、そのままボックス手前までドリブルでボールを持ち運び、左足を一閃。低い弾道のミドルシュートはゴール右隅に突き刺さった。佐野にとって、マインツに移籍して初のゴールとなった。

さらにマインツは26分、積極的なプレスから敵陣でのボール奪取に成功すると、ドミニク・コールがボックス内で見事な切り返しから右足でシュート。これがGKフィン・ダーメンの足に当たりながらゴールネットを揺らした。前半はマインツの2点リードで終える。

だが、53分、2点目を決めたコールがアウクスブルクのハン・ノア・マッセンゴを倒してしまい、この試合2枚目のイエローカードを提示され、10人での戦いを強いられる。

だが、次の1点を奪ったのはマインツだった。6分、佐野が自陣でボールを奪うとそのまま右サイドを駆け上がり、ボックス内でGKとDFラインの間を縫うようなパスを送る。これをパウル・ネーベルがワンタッチで合わせ、10人のマインツが3点目を記録した。

止まらないマインツは68分、味方からの浮き球に抜け出した佐野がボックス内で折り返す。待ち構えていたアルミンド・ジープがダイレクトでゴールネットを揺らした。

4点ビハインドのアウクスブルクは83分、サミュエル・エサンドがボックス右でボール収め、左足でシュート。これはブロックされたが、こぼれたボールを今度は右足でシュートを叩き込み、アウクスブルクが1点を返した。

しかし、アウクスブルクの反撃はここまで。先発フル出場した佐野が1ゴール2アシストの大活躍を披露し、マインツが4－1でアウクスブルクに勝利。今季リーグ戦初白星を手にした。

次節はどちらも27日に行われる。アウクスブルクはアウェイでハイデンハイムと対戦し、マインツはホームでドルトムントを迎え撃つ。

【スコア】

アウクスブルク 1－4 マインツ

【得点者】

0－1 14分 佐野海舟（マインツ）

0－2 26分 ドミニク・コール（マインツ）

0－3 60分 パウル・ネーベル（マインツ）

0－4 69分 アルミンド・ジープ（マインツ）

1－4 83分 サミュエル・エサンド（アウクスブルク）