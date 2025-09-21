テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、14日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第35話「間違凧文武二道」の視聴分析をまとめた。

耳の聞こえないきよに熱い想い伝わらず

最も注目されたのは20時28分で、注目度76.1％。喜多川歌麿(染谷将太)がきよ(藤間爽子)と所帯を持つ決意を蔦重(横浜流星)に報告するシーンだ。

耕書堂の座敷で蔦重はてい(橋本愛)と話し込んでいると、つよ(高岡早紀)が慌ただしく駆け込んできた。歌麿が来ているというつよの顔がうれしげなのは、歌麿が女を連れていたからである。

蔦重たちは歌麿と対面すると、まず、ていが歌麿に女との関係を問うた。野次馬根性丸出しのつよが横から茶化そうとするのを蔦重がすかさず制する。しかし、歌麿は女については答えず、師である鳥山石燕(片岡鶴太郎)が先月亡くなったことを伝えた。そして、石燕の遺作となる雷獣の絵を蔦重に差し出す。

石燕の話がひと段落したところで、つよが歌麿に耕書堂へ戻ってくるのかと聞くと、歌麿は姿勢を正して、「俺、所帯を持とうと思って」と答えた。蔦重はあっ気にとられたが、ていとつよはその返答を予想していたようである。

蔦重は改めて、きよの顔を見る。耳が聞こえず言葉も話せないきよという女の顔に、蔦重は見覚えがあった。昔、神社で錯乱した歌麿に絵を拾い集めて渡してくれた女だった。「蔦重。おれちゃんとしてえんだ」歌麿はきよといると毎日が楽しいと言う。ちゃんと名をあげてちゃんと金を稼ぎ、きよを幸せにしたい。そのためには石燕の屋敷に住み続けたいが、手持ちの金では足りないので絵を買い取ってほしいと数枚の絵を渡した。何とそれは、以前は描くことのできなかった笑い絵だった。どの絵にも男女の営みが生き生きと描かれている。きよのおかげでようやく描くことができたのだ。

蔦重は絵を見終えるときよの向かいに座り直して、「おきよさん。まことありがた山にございます」と、深々と頭を下げた。蔦重は歌麿にとって、きよがかけがえのない女性であることを悟ったのだ。「どうか一生、そばについてやってくだせえ!」熱い想いを言葉にする蔦重だったが、耳の聞こえないきよにはまるで伝わっておらず、みなは苦笑いを浮かべたのであった。

相変わらず鈍い蔦重

注目された理由は、ようやく幸せが訪れた歌麿に視聴者の関心が集まったと考えられる。

歌麿は大きな知らせを2つ持って耕書堂を訪れた。1つは大恩ある師・石燕の死。もう1つが古びた神社で出会った女・きよと所帯を持つこと。ていとつよは、きよを見た瞬間に歌麿の想いを理解していたようだが、蔦重は分かっていないようだった。相変わらず鈍い男だ。

きよと過ごすうちに歌麿は過去のトラウマを払拭できたようで、かつて描くことのできなかった笑い絵を見事に仕上げることができた。SNSでは「『ちゃんと』が出来ないことで悩んでいた歌が、おきよさんのために『ちゃんと』したいっていうの良いな」「歌がここまで健全な要求するの初めてじゃないかな」「自分が出来なかったことを義兄として誠実に感謝する蔦重もいいな」と、きよのために一歩を踏み出した歌麿と、惜しみなく歌麿を支援する蔦重が話題を集めている。

石燕の遺作に描かれた雷獣は、日本の伝承や江戸時代の文献に登場する、雷とともに現れるとされる怪異・妖獣のこと。雷が鳴ると空から落ちてきたり、人家や木々に潜んだりすると信じられていた。姿は一定せず、狐・狸・猫・イタチ・犬・猿などに似ているとも、雷光そのものが獣の形をとったともいわれる。しばしば「雷獣が人や作物を襲う」とか「雷に打たれた木の中から雷獣が出てきた」といった怪談が語られた。実際には、雷で焼け焦げた獣の死骸や、音に驚いて飛び出した動物が雷獣とされたとも考えられている。

また、この雷獣の絵は鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』に描かれた、以津真天(いつまで)という妖怪に酷似している。以津真天の起源は南北朝時代の軍記物語『太平記』に登場する。1334(建武元)年、疫病がまん延により多くの死者が出る中、夜ごとに宮中の紫宸殿に現れ、「いつまでも、いつまでも」と不気味に鳴いたそうだが、弓の名手・隠岐次郎左衛門広有に退治された。『太平記』では単に怪鳥と記されるのみだが、鳥山石燕が以津真天と名付けたことで、その名と姿が広まった。