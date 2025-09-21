日本テレビ系ドラマ『放課後カルテ 2025秋』(24日21:00～)に主演する松下洸平がこのほど、取材に応じた。

松下洸平 (C)日テレ

連ドラ版で初の地上波ドラマ単独主演、ファンの声に感謝

文句ばかりで口も態度も大きい問題ドクターだが、鋭い観察眼で子どもの小さなサインも見逃さず、救っていく牧野を演じる松下。今回は、小学校に加えて中学校、そして病院の子どもたちと向き合っていく。

続編の決定には「連ドラをやっている頃からいつかまたやりたいという話をしていました。こんなに早く実現するとは思っていなかったので、すごく貴重な機会を頂いてうれしかったです」と松下。連続ドラマから続編の撮影まで8カ月の期間が空き、「“帰ってきたな”という感じもしますし、最初は牧野先生ってどんなしゃべり方だったっけ?と(笑)」と戸惑いもあったというが、「台本を読んでこういう性格だと思い出しました。現場でみんなの顔を見たらすんなり戻ってくると思います」と期待させた。

連続ドラマ版で、初めて地上波ドラマ単独主演となった松下。「プレッシャーもありましたし、今までとは違う責任感もありました」と正直な胸の内を明かしつつ、「同じ病や同じ悩みを抱えている方々からメッセージをたくさん頂きました。このドラマを見て勇気をもらったという方もいらっしゃって、そういう声に励まされてやれた作品かなと思います」とファンの温かい声に感謝した。

3カ月でキャラクターの成長実感

演じる牧野は、言葉と態度が悪い小児科医。「あまり人と深く向き合うことができない人。医者を志して小児科に行った理由は、小児科は身体のすべてが診られるという理由で、子どもが好きだった訳ではありません」というキャラクターだが、「ひょんなことから保健室の先生になり、子どもたちと向き合って、病を治すことは病気だけを見ているだけだと治らないことに気づき、気づかされて成長した人。連続ドラマの3カ月間はいろんな児童たちと向き合い、子どもたちに未来を生きてほしいという願いにたどり着きました」と成長を実感した。

また、共演した子役たちにも触れ、「子どもたちの芝居から得るモノがたくさんありました。すごく器用にお芝居をする子もいれば、不器用ながらも一生懸命する子もいて、勉強になりましたし、一生懸命さに励まされました。同じ俳優として年齢は違うけどやっていることは一緒。仕事の向き合い方を考える場面がいっぱいあり、僕ら大人が良いお手本になれるようにと心がけるようになりましたし、改めて自分の仕事に向き合いましたね」と、ひたむきさに影響を受けたという。

卒業式のシーンは「一生忘れられない絵」

連ドラで印象的だったというエピソードは卒業式のシーン。「僕は教室にいなかったのですが、モニター越しで見ているのが楽しかったです。現実の世界に生きる彼らの暮らしもあり、この3カ月間は彼らにとって実在する世界だったんだなと思いました。最後のお別れでみんなが泣いているのを見て、カットがかかっても泣いている児童もいたし、本番前から泣いている子もいたりして、感極まりましたね。本当に今までやってきたオールアップの日の中で一番感動したし、一生忘れられない絵でした」と振り返った。

今回の続編は、連ドラから半年後の世界を描く。「牧野は病院に戻って実務に励みますが、患者に対する向き合い方は変わっているなと思いました。口は相変わらず悪いですけど、その中にある優しさというか目線が変わりましたね」と、さらに成長しているという。続けて、「才能豊かな新しいキャストも登場しますし、素晴らしい才能あふれる子どもたちも見どころです。新たな病や悩みを抱える生徒たちがたくさん出てくるので、牧野がどう向き合うのか、ぜひ期待して待っていただければ」と呼びかけた。