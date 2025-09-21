元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。高校時代に天才だと思った選手を明かした。

片岡篤史氏 =BS10提供

立浪和義氏は「バッティングも守備も抜群」

「高校時代、天才だと思った選手」を聞かれ、片岡氏が名前を挙げたのは、PL学園の同級生である立浪和義氏。野村弘樹氏も「僕も同じですね」と共感し、「小学生時代からすごいと思ってました」と打ち明ける。

また、レッド吉田が「バッティング、守備、何に対しての天才なんですか?」と深掘りすると、片岡氏は「バッティングも守備も抜群でしたよ」と回答。

さらに、片岡氏は「1年生の初めのときは別で練習してて、5月の半ばくらいから一緒にやるんですけど、初日の練習なんか、みんな緊張して、バットを振れないんですよ。それを(立浪は)全部芯で当てましたからね。で、3年になってからの彼の守備は、ボールに対して(向かって)いくスピードはカミソリのようでしたね」と振り返っていた。