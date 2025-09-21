1990年42号から1996年27号まで『週刊少年ジャンプ』で連載された井上雄彦による漫画『SLAM DUNK(スラムダンク)』。高校バスケを題材に選手たちの挑戦と人間的成長を描いたストーリーは、その影響でバスケを始める人が続出するなど、これまで多くの少年少女たちに夢を与えてきました。

世界30の国と地域で漫画が出版され、1億8500万部以上の世界累計発行部数を誇る同作。1993年のテレビアニメやゲームなど幅広くメディアミックスもされ、2006年には若いバスケットボール選手を支援するための「スラムダンク奨学金」を設立するなど、連載開始から30年以上が経つ今でも話題は尽きません。

同作の人気の理由の1つには、主人公の不良少年・桜木花道やヒロインの赤木晴子、湘北バスケ部監督の安西光義など、個性豊かな登場人物たちが放つ大きな魅力があります。そんなキャラクターたちを見ていて、「もしも実写化したら、誰が演じるのかな」と妄想してしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、もしも同作を実写化するなら「流川楓」を誰に演じてほしいかを、マイナビニュース会員284人に聞きました。結果をランキング形式でご紹介します。

『SLAM DUNK』をもしも実写化するなら、流川楓は誰に演じてほしい?

『SLAM DUNK』に登場する流川楓は、1年にして湘北高校バスケットボール部の主力となっているスーパールーキー。中学時代からスタープレイヤーとして活躍しており、多くの高校から誘いを受けていたものの「家から近い」という理由で湘北高校を選び入学しました。

趣味は「寝ること」で、"流川楓親衛隊"という非公式ファンクラブが存在するほどのイケメンですが、無口で無愛想な態度をとるため、目上の人から生意気だと反感をかうこともしばしば。普段はクールを装っているものの、バスケへの飽くなき情熱を秘めたキャラクターで、主人公の桜木花道からは一方的にライバル視されています。

そんな流川楓を、実写化作品では誰に演じてほしいと思うか聞いたところ、結果は以下の通りとなりました(自由回答から集計)。

1位:横浜流星(39票)

2位:目黒漣(11票)

3位:吉沢亮(8票)

4位:坂口健太郎(6票)

4位:小栗旬(6票)

続いて、各俳優のプロフィールとアンケート回答者のコメントを一部ご紹介します。

1位:横浜流星(39票)

『SLAM DUNK』の実写化で流川楓を演じてほしい俳優1位に選ばれたのは、1996年9月16日生まれ、神奈川県出身の俳優・横浜流星でした。ファッション誌『nicola』のメンズモデルを経て、特撮ドラマ『仮面ライダーフォーゼ』で俳優デビューした彼は、2014年に出演したスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』のトッキュウ4号/ヒカリ役で話題に。その後も、ドラマ『初めて恋をした日に読む話』(2019年)、映画『虹色デイズ』(2018年)、『嘘喰い』(2022年)といった話題作への出演が続き、人気若手俳優の仲間入りを果たしました。

2020年には映画『愛唄 -約束のナクヒト-』、『チア男子!!』、『いなくなれ、群青』(全て2019年)で「第43回日本アカデミー賞 新人俳優賞」、2025年には映画『正体』(2014年)で「第48回日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞」をそれぞれ受賞。2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に主人公・蔦屋重三郎役で出演しているほか、吉沢亮と共演した映画『国宝』が邦画実写として22年ぶりに100億円を突破する大ヒットを記録し、2026年に北米公開されることが決まっています。

アンケートでは、横浜流星のイケメンっぷりを理由としてあげる声に加えて、「流川のクールなイメージにぴったり」という声が多数寄せられています。身体能力が高く、ストイックな役作りでも知られる俳優であることから「彼しか思い浮かばない」「真っ先に思い浮かんだ」という声も聞かれました。

ユーザーコメント

目つきも鋭く似合ってる(50代女性)

イケメンで静のイメージも持ち合わせていそうなので(40代女性)

端正な顔立ちとクールさが流川にぴったりだから(40代男性)

運動神経がよくて、クールな役が似合いそうだから。(50代男性)

彼の持つシャープな顔立ちと、特にその鋭い眼光は、コート上で誰にも負けたくないという流川の強い意志を表現するのに最適です。空手の世界大会で優勝した経験もあり、身体能力の高さは折り紙付き。バスケの天才である流川の、しなやかでキレのあるプレーを説得力を持って演じられるのではないでしょうか。内に秘めた闘志を、少ないセリフと表情で感じさせる演技力に期待が持てます。(50代男性)

2位:目黒漣(11票)

2位には、1997年2月16日生まれ、東京都出身のアイドル・目黒漣が選ばれました。2016年にアイドルグループ「宇宙Six」を結成し活動をはじめた彼は、2019年に向井康二、ラウールと共に「Snow Man」に加入しCDデビュー。木村拓哉主演のドラマ『教場II』(2021年)、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』(2022年)など話題作へ出演した後、フジテレビのドラマ『silent』(2022年)で挑戦した中途失聴者という難役の演技が高く評価され、俳優としてもブレイクしました。

2023年には、映画『月の満ち欠け』(2022年)で「第46回日本アカデミー賞」の「優秀助演男優賞」と「新人俳優賞」をダブル受賞したほか、「第15回TAMA映画賞 最優秀新進男優賞」、「第45回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞」、「エランドール賞 新人賞(TVガイド賞)」など数々の賞を獲得。さらに2024年には、日本人男性として初めて「FENDI ジャパンブランドアンバサダー」に就任するなど、ますます活躍の場を広げています。

アンケートでは、クールでスマートな感じがあっているという声が多く見られました。目黒漣のまとう空気感が、ミステリアスな雰囲気をもつ流川楓にぴったりというコメントも寄せられています。

ユーザーコメント

雰囲気やイメージがあっている(50代男性)

スマートな感じがあっている(30代男性)

クールな感じが似合いそうです(40代男性)

よく性格がつかみにくい、ミステリアスな雰囲気をもつ流川の感じにはあう俳優さんと思います。キリっとしたイケメン系より、クールな感じが似合う。目黒蓮さんの少し怪しげな雰囲気が流川の役柄にあうと思う(30代男性)

3位:吉沢亮(8票)

3位には俳優・吉沢亮がランクインしました。1994年2月1日生まれ、東京都出身の彼は、2009年に開催された『アミューズ全国オーディション 2009 THE PUSH!マン 〜あなたの周りのイケてる子募集〜』で審査員特別賞を受賞し芸能界デビュー。特撮ドラマ『仮面ライダーフォーゼ』(2011年)の朔田流星/仮面ライダーメテオ役で注目を浴びて以降、映画『男子高校生の日常』(2013年)、『アオハライド』(2014年)、ドラマ『水球ヤンキース」』など話題作に引っ張りだことなりました。

2019年に映画『リバーズ・エッジ』(2018年)で「第42回日本アカデミー賞 新人俳優賞」、2020年に映画『キングダム』(2019年)で「第43回日本アカデミー賞 助演男優賞」、「第62回ブルーリボン賞 助演男優賞」をそれぞれ受賞。渋沢栄一を描いたNHK大河ドラマ『青天を衝け』(2021年)の主演に抜てきされたほか、1位にランクインした横浜流星と共演している映画『国宝』(2025年)が大ヒット、2025年秋に始まるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』への出演も決定しているなど、その人気は衰えません。

アンケートでは、映画『銀魂』シリーズ、『斉木楠雄のΨ難』、『東京リベンジャーズ』シリーズなど、人気漫画の実写化作品の常連である吉沢亮に対して「どんな役でもハマっていると思う」、「キャラクターのイメージとピッタリ一致すると思う」などのコメントが寄せられました。

ユーザーコメント

華麗な雰囲気がとてもよく合いそうだから(50代男性)

どんな役でもハマっていると思うので(50代女性)

スタイリッシュなクールな感じができそう。(40代男性)

キャラクターのイメージとピッタリ一致すると思うため(30代男性)

4位:坂口健太郎(6票)

4位には、1991年7月11日生まれ、東京都出身の俳優・坂口健太郎の名前があがりました。2010年に男性ファッション誌「MEN'S NON-NO」が主催する「第25回MEN'S NON-NOモデルオーディション」に合格した彼は、専属モデルとして活動し「塩顔男子」ブームの火付け役として人気を博します。その後、2014年に映画『シャンティ・デイズ 365日、幸せな呼吸』で俳優デビュー。2015年には『海街diary』、『ヒロイン失格』など漫画の実写映画化作品に多数抜てきされ、人気若手俳優の仲間入りを果たしました。

その後も、映画『君と100回目の恋』(2017年)、『今夜、ロマンス劇場で』(2018年)、『仮面病棟』(2020年)などの映画作品はもちろん、NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』(2016年)、『東京タラレバ娘』(2017年)、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(2022年)といったドラマ作品でも活躍し、2017年に映画『64-ロクヨン』で「第40回日本アカデミー賞 新人俳優賞」(2016年)を受賞。2025年には、Coupang Playオリジナルドラマ『愛のあとにくるもの』(2024年)で「2025 国際ストリーミングフェスティバル グローバルOTTアワード 主演男優賞」を受賞するなど、その人気は海外へも広がっています。

アンケートでは雰囲気や表情が似ているという声や、「繊細なところ」が流川楓役にぴったりという意見がありました。

ユーザーコメント

繊細なところ(40代男性)

雰囲気が似てる気がする(50代男性)

表情がどことなくクール(50代男性)

4位:小栗旬(6票)

同じく4位には、1982年12月26日生まれ、東京都出身の俳優・小栗旬がランクインしました。子役として活動を始めた彼は、1998年にドラマ『GTO』で初めて連続ドラマにレギュラー出演。ドラマ『花より男子』シリーズの花沢類役でブレイクし、映画『クローズZERO』シリーズのヒットでさらなる人気を得て以降、映画、ドラマ、舞台の第一線で活躍を続けてきました。ドラマと映画が展開された『信長協奏曲』シリーズ、映画『銀魂』シリーズ、『キングダム』シリーズ、『岳 ガク』(2011年)、『宇宙兄弟』(2012年)、『ルパン三世』(2014年)など、人気漫画を原作とした実写化作品の常連でもあります。

映画『罪の声』(2020年)で「第44回アカデミー賞」、「第45回報知映画賞」、「第33回日刊スポーツ映画大賞」の主演男優賞を受賞。NHK大河ドラマには『秀吉』(1996年)、『義経』(2005年)、『天地人』(2009年)、『八重の桜』(2013年)など多数の出演歴があり、2022年に『鎌倉殿の13人』で主演を務めたほか、2026年の『豊臣兄弟!』への出演も発表されています。

アンケートでは、小栗旬のミステリアスな感じが流川楓にぴったりという意見のほか、「スタイルが合っていそう」という声が寄せられました。

ユーザーコメント

ミステリアスな感じがぴったり(40代男性)

顔が似ているから(40代男性)

イケメンとスタイルが合ってそうだから(30代男性)

まとめ:クールな流川楓にぴったりな俳優は?

アンケートの結果、『SLAM DUNK』の実写化で、流川楓を演じてほしい俳優1位は横浜流星となりました。その端正な顔立ちやスタイルはもちろんのこと、中学生時代に極真空手の世界チャンピオンになったという経歴や確かな身体能力も、票が集まったポイントの1つだったようです。全体を通して、眉目秀麗でミステリアスな流川を演じられるであろう、高い演技力を兼ね備えたイケメン俳優が勢揃いしていました。

今回名前があがった俳優たちのうち、誰が一番イメージに近いと思いましたか? ぜび、実写化した時の配役も考えながら、バスケ漫画の金字塔『SLAM DUNK』を楽しんでみてはいかがでしょうか。

調査時期:2025年7月18日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計284人

調査方法:インターネットログイン式アンケート