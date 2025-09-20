歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて ～また 家族と暮らしたい～」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そうと闘う“再生の物語”だ。

この登場人物の中で印象深かったというのが、ギャンブル依存症からの再生を支え続ける妻の存在。「なかなかできることじゃない」と感心しながら見守った――。

『ザ・ノンフィクション』で声をのせることの「責任」

中島が『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当するのはこれが3回目。以前から同番組のファンであり、視聴者としても長年この番組を見てきたからこそ、「声をのせることの責任も強く感じていた」と明かす。

「自分の声がこの番組にのっているのが、今でもちょっと不思議なんです。ナレーションって、読み方ひとつで印象が大きく変わってしまう。少しでも重くなりすぎてしまうと、画面に映る人たちが、まるで“犯罪者”のように受け取られてしまうこともある。だから、なるべく真ん中というか、寄りすぎず、突き放しすぎず…。温かみが伝わるように意識しながら読ませていただきました」

病と闘う夫のことを理解しようとする努力

今回の舞台となるのは、東京・新宿区にある「東京グレイス・ロード」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が最後にたどり着く回復施設だ。元警察官や元金融業者など、肩書きも過去も違う30人ほどの男性たちが、家族や社会から距離を置き、規則正しい生活を送りながら、依存症からの脱却を目指している。

「このまま続けたら人生が破綻する」と分かっているのに、それでもやめられないのが「依存症(アディクション)」の怖さだ。「分かち合い」と呼ばれるグループミーティングを通じて、過去や現在の自分から逃げずに向き合い、同じ境遇に置かれた仲間たちの言葉に耳を傾けることで、感情が整理され、自身を客観視できるようになる。

だが、その一方で、施設利用者たちの脳裏をよぎるのは、「ここを出てからの生活」。さんざん迷惑をかけてきた家族は、今でも自分のことを見捨てず、会いに来てくれるのか。自分が戻れる場所は、今もまだあるのだろうか、と。

家族面談をするケンタさんと妻 (C)フジテレビ

中島が特に印象に残ったのは、ギャンブル依存に苦しむケンタさん(仮名・32)の再生を信じて支え続ける妻の存在だという。彼女は、ケンタさんがギャンブルで作った多額の借金を、「回復プログラムに参加する」という約束で肩代わり。さらに、幼い子どもを育てながら、月18万5,000円の施設利用料を振り込み続けている。

しかも、妻はケンタさんが施設に入る前からギャンブル依存症の「家族会」に参加。子どもには、“父親はいま病気と闘っている”と説明していることなども明かされる。

「過去に何度も裏切られているはずの奥さまが、ギャンブル依存症という病と闘うケンタさんのことを理解しようと努力されていて…。ケンタさん自身が“これからどうしていきたいと思っているのか”を、奥さまは何より知りたいと思っている。それって、なかなかできることじゃないと思うんです。本当にすごいなと思って見ていました」

かたや、施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、「ギャンブルを断ち切り、再び、実家の家族の元へ帰る」と誓っていたが、ある日、帰るはずの実家が、いつのまにか売りに出されていたことを知り、ショックを隠せない。そしてその6日後、「バイバイ」と殴り書きのようなメモを残し、施設を飛び出してしまうのだった。退寮までの猶予期間は2週間。アキさんはこのまま施設に戻らず、回復の道を諦めてしまうのか…。