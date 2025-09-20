大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マックス・マンシー内野手との2年2400万ドルの契約が満了する。同契約には1年1000万ドルの球団オプションが付帯しているが、球団側がこれを行使する可能性は濃厚のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

マンシーは昨季は73試合、打率.232、15本塁打、48打点、今季は日本時間17日試合前時点で94試合、打率.251、18本塁打、65打点といった数字を残している。度々故障に見舞われてはいるが、勝負強い打撃はまだまだ健在だ。

同メディアは「MLBインサイダーのジェフ・パッサン記者は、ドジャースが今オフにマンシーのオプションを引き受ける可能性は高いと述べた。今季開幕から1か月間の成績は彼がフリーエージェント（FA）になる根拠となり得たが、来季の年俸1000万ドルはほぼ予算内契約のように感じられる」と言及。

続けて、「マンシーに衰えの兆しは見られないが、来年の10月には36歳になることを考えればなおさらだ。決して若くはないが、2025年に彼が示しているような成績に対して1000万ドルを支払うことは、ドジャースが他に費やすであろう金額のほんの一部で済むため、来季のLAにとって極めて価値ある投資となり得る」と記している。

