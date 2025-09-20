大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・投手」で二刀流出場。5回を無安打に抑える好投を見せたが、デーブ・ロバーツ監督は大谷を降板させ、逆転負けを喫した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

大谷は初回にブライス・ハーパー内野手に四球を与えた以外は、5回までフィリーズ打線を完全に封じ込め、わずか68球で無安打投球を続けていた。しかし、ロバーツ監督は当初の予定通り大谷を5回で交代とし、ブルペン陣に試合を託した。

最終的にジャスティン・ロブレスキ投手やエドガルド・エンリケス投手らがフィリーズ打線につかまり、ドジャースは6-9で敗戦を喫した。このロバーツ監督の采配にはファンも呆れており、信頼できないブルペン陣への不安が露呈した。

厳しい投手事情が続くドジャースについてステビンス氏は「このブルペンがドジャースをワールドシリーズ連覇まで導けるはずがない。ワイルドカードラウンドを勝ち抜けたとしても、彼らはあらゆる機会で自らを葬り去ろうとしている」と言及した。

