レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない北海道日本ハムファイターズの選手を紹介したい。

阪口樂

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／97kg

・生年月日：2003年6月24日

・経歴：岐阜第一高

・ドラフト：2021年ドラフト4位（日本ハム）

高卒1年目に一軍デビューを果たしたものの、その後は二軍暮らしが続いている阪口樂。ファームでは高い長打力を示しているが、確実性が課題となっている。

岐阜第一高時代には、エース兼4番打者として活躍。特に高校通算27本塁打を放った打撃が高く評価され、2021年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団した。

ルーキーイヤーは二軍を主戦場としたが、夏場に一軍デビュー。3試合の出場ながら、プロ初安打を記録した。

しかし、以降は一軍出場がない状況が続いている。昨季は二軍で101試合に出場し、11本塁打をマーク。一方で、打率.196、出場試合数を上回る120三振を喫するなど、確実性に大きな課題を残した。

高卒4年目の今季もファームを主戦場とし、ここまで63試合出場、打率.183、3本塁打、16打点と寂しい数字が並んでいる。一軍の戦力となるためには、攻守でさらなるレベルアップが求められることになりそうだ。

