プレミアリーグ第5節が20日に行われ、リヴァプールとエヴァートンが対戦した。

リヴァプールはFAコミュニティ・シールド2025でクリスタル・パレスにPK戦で敗れたものの、その後のリーグ戦では終盤の勝負強さを見せ、リーグ戦4連勝を達成。さらにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のアトレティコ・マドリード戦でも後半アディショナルタイムの得点で競り勝ち公式戦5連勝をマークしている。一方のエヴァートンはここまで勝ち点「7」を獲得し、6位と好調をキープ。今夏獲得したジャック・グリーリッシュが攻撃でアクセントとなっている。

今回の対戦で247回目となる『マージーサイド・ダービー』はリヴァプールのホーム『アンフィールド』での開催。日本代表MF遠藤航は、ベンチから出番を待つ一戦となる。

序盤からリヴァプールがボールを保持すると、11分にスコアが動く。右サイドのモハメド・サラーに展開すると、サラーは中央に走り込んだライアン・フラーフェンベルフに柔らかいクロス。バウンドにうまく合わせたシュートはネットに吸い込まれ、リヴァプールが先制する。その後も素早いプレスをかけ続けるホームチームが試合を支配する。

対するエヴァートンは27分、グリーリッシュが左サイドを抜け出し、ペナルティエリア内に侵入したキアナン・デューズバリー・ホールにパス。思い切りよく足を振ったが、枠を捉えることはできない。しかし、次の得点はリヴァプールに。アレクシス・マック・アリスターがボールを回収し、フラーフェンベルフにボールが渡る。フラーフェンベルフはエヴァートンDFの背後に走り込んだウーゴ・エキティケにスルーパス。狙いすましたシュートは再びネット揺らし、スコアを2－0とする。

GKジョーダン・ピックフォードからロングボールを効果的に使い徐々に盛り返しを見せるエヴァートンは、前半アディショナルタイムにチャンスを作るも、イドリッサ・ゲイェのシュートはミートできなかった。

後半に入ると、エヴァートンが攻め、リヴァプールがカウンターを狙う構図で試合が推移。すると58分、グリーリッシュが左からクロスを上げ、イリマン・エンディアイエの落としにゲイェが強烈な一撃。エヴァートンが1点を返す。その後もエヴァートンがペースをつかみ、左サイドからチャンスを作り続ける。

リヴァプールはカウンターから得点の機会をうかがう。サラーから途中出場のフロリアン・ヴィルツにパス。ヴィルツは一人交わすも、ジェームズ・ターコウスキーのタックルが間に合う。後半はエヴァートンが攻め続けたものの、リヴァプールが試合をクロージングし終了。リヴァプールは2－1で勝利を収め、開幕5連勝を達成した。

リヴァプールは23日にカラバオカップ3回戦でサウサンプトンと対戦し、27日に第6節クリスタル・パレスとの戦いを控えている。エヴァートンも同様に23日にカラバオカップ3回戦でウルヴァーハンプトンと激突し、リーグ戦は29日にウェストハムと相まみえる。

【スコア】

リヴァプール 2－1 エヴァートン

【得点者】

1－0 11分 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）

2－0 29分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）

2－1 58分 イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン）

【動画】フラーフェンベルフの先制点！



