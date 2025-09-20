有吉「占い師を批判する敵役として出られるといいですけどね」細木数子さんの半生を描いたドラマ化に言及

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月14日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・落合隆治と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。

◆細木数子の半生をNetflixでドラマ化

1週間のニュースを有吉にスッキリさせてもらうコーナー「スッキリしないニュース」では、Netflix（ネットフリックス）が占い師・細木数子さんの半生を描いたドラマ「地獄に堕ちるわよ」を2026年に世界独占配信する話題をピックアップ。主演は戸田恵梨香さんが務めます。

有吉は「めっちゃ面白そう！」と興味津々の様子で、「晩年は、カンニング竹山さんがかわいがってもらっていたね。よく細木さんの家にも行ったり、結構仲が良かったみたい」と明かします。有吉自身は、ほとんど共演がなかったそうで、「改名ブームの頃にチラッとお会いしたことはありますけど、（細木さんの改名案が）めちゃくちゃな名前ばかりで、ひどいセンスでしたけどね（笑）」と正直に語ります。

さらに“占い嫌い”を公言している有吉は、「私が占い師を批判する敵役として出られるといいですけどね」とドラマ出演へアピールしつつ、改めて「すごく面白そうなドラマ。若い頃を戸田さんがやって、晩年を竹山さんがやればいいのにな（笑）」と話していました。

