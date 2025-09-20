大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2位サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを展開している。レギュラーシーズン後に待つポストシーズンも含め、今後の戦いを左右するのはブレイク・スネル投手かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

今季のスネルは故障の影響もあり、ここまで9登板にとどまっている。ただ、投球成績は4勝4敗、防御率2.79と、勝敗こそ五分だが防御率は安定した数字となっている。

同メディアは「昨季のワールドシリーズ（WS）制覇後、ロサンゼルスが今季もナショナルリーグを圧倒すると多くの人が予想していた。しかし、チームは不安定な調子が時折足を引っ張っている。先発ローテーションが、連覇への希望を牽引するエンジンになる必要がある。その中心となるのが、元サイヤング賞受賞者のスネルだ」と指摘。

続けて、「スネルは好調を維持しているが、ドジャースはさらに上を目指す必要がある。オールスター戦以降、チームは不安定なパフォーマンスに悩まされ、故障者続出や不振の波にも見舞われている。現時点では、WS連覇を果たすチームには見えない。実際、このチームがポストシーズンにすら進めないシナリオもまだ残っている。スネルをはじめとしたロサンゼルスの先発陣は、チームを再び軌道に乗せることができるだろうか？もしそれが叶わなければ、今年の10月の戦いははるかに短く終わる可能性がある」と記している。

