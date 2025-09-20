アイナ・ジ・エンド 妄想旅行のススメ「Googleマップを指でギューッて動かすだけで旅気分！」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。9月20日（土）の放送では、「小さな幸せボックス」のコーナーを実施。掃除や文通、家族にまつわる小さな幸せを紹介しました。今回は、リスナーの小さな幸せを教えてもらう「小さな幸せボックス」のコーナーを実施しました。＜リスナーからのメッセージ＞自分の小さな幸せを感じる瞬間は、部屋を掃除しているときに昔の思い出の品などが出てきて、それに浸っている時間です。正直、記憶に残っていなくて、掃除しなかったらずっと忘れていたような記憶のなかにも素敵な思い出はたくさんありますよね。定期的に部屋を掃除するべし！（東京都 20歳 男性）アイナ：めっちゃいいね、これ！ 一石二鳥じゃない？ 部屋も綺麗になるし、幸せも見つけられる。これを20歳で感じているのは貫禄がありますね。私なんか全然「掃除して幸せだな」って思ったことがないから、ちょっとやってみようかなって思いました！＜リスナーからのメッセージ＞私は最近「妄想旅行」にハマっています。やり方は簡単。スマホのGoogleマップを開いて、航空写真設定にして、あとは気になる場所まで指でひとっ飛び。日常では見ることのできない壮大な自然を感じられて、小さな幸せを実感できます。今は就活で旅行できていないので、少しでも自然を感じようと指で大移動しています。行ってみたい欲も高まって、就活のモチベアップにもなっています（東京都 22歳 女性）アイナ：私も実はやっているんです！ 本当に小さな幸せだよね。私、モンゴルに飛んだことあるもん。モンゴル語の看板とかめっちゃ見て、「モンゴル語グッズ作ろうかな？」って思うくらい、字がかわいかった。アイスランドにも飛んだことがあるし、普通に佐賀県とか飛んでも超楽しいの。草原のなかを走り抜けるような気持ちで、Googleマップを指でギューッて動かすだけで旅気分！ お揃いですね！寄せられたメッセージには、「パン」に関するものが多かったとアイナは振り返ります。＜リスナーからのメッセージ＞僕の小さな幸せは、いつもより少し早起きして、仕事に行く前にパン屋さんで焼きたてのパンを買って食べることです。今この文章を書いているだけで、焼きたてパンが食べたくなってきました（大阪府 39歳 男性）アイナ：かわいい！ こういうのっていいよね。早起きできただけでも嬉しいのに、そこに好きなパンも買えるって超いいですよね。私も20歳くらいのときに野方って駅の近くに住んでいて、早起きしてパン屋さんに行って、バナナジュースを買って電車に乗るのがすごく楽しかったんです。自分で作るんじゃなくて「パン屋でバナナジュースを買う」っていうのが、ちょっと贅沢な感じで幸せでした。早起きは三文の得っていうけど、百文の得ぐらいある気がします！＜リスナーからのメッセージ＞私の小さな幸せは、家に帰ったらおいしいパンがあることです。学校から帰るとお母さんがメロンパンを買ってくれていたりして、それがすごく嬉しいです。たまにベーグルがあると、好物なのでなおさら嬉しいです。アイナちゃんは好きなパンはなんですか？（愛知県 16歳 女性）アイナ：パンつながりで並べてみたんですけど、どうやらパンって人に幸せをくれるものなんだな～って思いました。メロンパンとかベーグルが好きなんだね。かわいいなあ、16歳！ もっとパン以外も食べや（笑）。まだまだ大きくなるかもしれないしね。ちなみに私は、カスタードクリームとリンゴが入ったパンがすごく好きでした。あと、クロワッサンも好き。メロンパンも好きやったけど、ダンスの先輩に「メロンパンって400カロリーある」って聞いてから、食べるたびに「400カロリー消費せな！」って思うようになったんですよね（笑）。でもやっぱり好き！他にもアイナは、手紙や文房具のメッセージを紹介。手紙の内容にもアイナは興味津々です。＜リスナーからのメッセージ＞先日、自分への誕生日プレゼントで少しお高めの万年筆を買ってみました。万年筆は大人の文具というイメージで、学生時代は手を出せませんでしたが、インクを入れて日記を書いているうちに「大人になったな」としみじみ思いました。ボールペンとは違うサラサラとした書き心地が新鮮でおすすめです（神奈川県 32歳 男性）アイナ：お高めの万年筆ってどれくらいするんだろう。私、万年筆自体よく知らないけど、1万5,000円くらいするのかな？ ペンで1万円とか出したことないなぁ。そういう歳なんだろうね、32歳って。昔は買えなくて、最近買えるようになったもの、私だとアクセサリーだね。意外と高いけど、持ってみると気分が上がるから、ちょいちょい買うようになりました。お高いけど30代だし買ってみるかって。買ってはよくなくすんだけどね（笑）。改めて誕生日おめでとう！＜リスナーからのメッセージ＞私の小さな幸せは、友達から定期的に手紙が届くことです。もちろんLINEでもやり取りしていますが、文通もしています。内容は手紙に沿った返事や最近の出来事です。友達は「カレーの具材に入っていて嬉しいものランキング」や「夏にやりたいことランキング」など、ワクワクしたりくすっと笑ってしまうような内容を書いてくれます。疲れた仕事帰りに手紙が届いていると幸せな気持ちになります（山形県 24歳 女性）アイナ：かわいいね。文通っていいよね。しかも手紙の内容がすごくよくて、「カレーの具材に入っていて嬉しいものランキング」ってめっちゃいいじゃん（笑）！ 会話がある程度進んだ近しい友達だからこそ、やり取りできる内容だよね。本当に仲良しなんだろうな。私もこれを見て文通したくなったけど、このやり取りも文通だよね？「家族」にまつわる小さな幸せエピソードを紹介したアイナは、「めちゃくちゃ幸せな出来事」と声を弾ませました。＜リスナーからのメッセージ＞今まで生きてきて「うわぁ幸せや～」って思うことがほとんどない自分ですが、唯一幸せを感じたことがあります。それは20年近く前の休日、寝室で昼寝をしていてふと目が覚めたとき、リビングから奥さんと子どもたちがすごく楽しそうに笑っている声が聞こえてきたときです。「すげえ幸せや」って思いました。身近な人が楽しんでいると自分まで楽しくなります。アイナさんはそういうことってありませんか？（石川県 52歳 男性）アイナ：ある！ あなたいい人ねえ。20年近く前のことを覚えているんだね。これはすごくいい話。私もめっちゃわかります。私、けっこう本番前は集中したいタイプだけど、同時にリラックスもしていたいんですよね。楽屋で誰かが騒いでいたり喋ったりしているのを見ると「いいな、楽しいな」って思います。「この現場のみんなが幸せなんだったらいいな」って思ったりする。家族についてはまだそういう体験はしていないけど、私もいつか家族を持ったら同じように思えるのかなって思います。＜リスナーからのメッセージ＞妻の実家に帰省して、僕と妻と中2の長女の3人で小樽を観光。すごく暑かったので持参した飲み物がなくなってしまいました。長女が小さいフルーツ入りのストロー付きジュースを買って飲んでいたのですが、まず妻に「飲む？」と聞いて飲ませ、その次に僕にも「飲む？」と聞いてくれて、少しジュースを飲みました。「まだ大丈夫なんだ」とちょっと安堵と幸せを感じました（埼玉県 50歳 男性)アイナ：かわいい（笑）！ こういう気持ちなんや、パパって。たしかに今まで「パパ＝スーパーヒーロー」って見ていたのが、中学生ぐらいになるとだんだん「男性の大きいバージョンなんや」って気づいたりするんだよね。娘さん、きっと何も深く考えていないんじゃないかな？ 純粋に「喉乾いてないかな？」って気にかけてくれたんだと思う。小さな幸せどころか、めちゃくちゃ幸せなんじゃないかな。これからも一緒にジュースを飲めますように！たくさんの小さな幸せを紹介したアイナは、リスナーに向けて感謝を伝え、「選べないぐらい全部よかったので、もっといっぱい送ってくださいね！」と最後に呼びかけました。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm