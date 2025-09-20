20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース』に出演したソフトバンクファンのカンニング竹山さんが巨人・リチャードの活躍について言及した。

竹山さんはリチャードの活躍ぶりに「巨人にいって活躍できているのはすごく嬉しい」と喜んだ。

リチャードはソフトバンク時代に5年連続ファームで本塁打王に輝いたが、一軍定着ならず。シーズン途中に巨人にトレードで移籍すると、ここまでシーズン自己最多の11本塁打を放っている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）