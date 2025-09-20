20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース』に出演したソフトバンクファンのカンニング竹山さんが巨人・リチャードの活躍について言及した。
竹山さんはリチャードの活躍ぶりに「巨人にいって活躍できているのはすごく嬉しい」と喜んだ。
リチャードはソフトバンク時代に5年連続ファームで本塁打王に輝いたが、一軍定着ならず。シーズン途中に巨人にトレードで移籍すると、ここまでシーズン自己最多の11本塁打を放っている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
20日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース』に出演したソフトバンクファンのカンニング竹山さんが巨人・リチャードの活躍について言及した。
竹山さんはリチャードの活躍ぶりに「巨人にいって活躍できているのはすごく嬉しい」と喜んだ。
リチャードはソフトバンク時代に5年連続ファームで本塁打王に輝いたが、一軍定着ならず。シーズン途中に巨人にトレードで移籍すると、ここまでシーズン自己最多の11本塁打を放っている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。